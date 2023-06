På tide med fart i subsidiene – hjemmebatterier er neste

At statlige subsidier fungerer, er det liten tvil om. Det er derfor avgjørende at vi handler raskt for å sikre rikelig subsidiering til hjemmebatterier. Disse subsidiene er nøkkelen til å frigjøre potensialet i solenergi i Norge og bygge et bærekraftig samfunn. Det må være enkelt, og ikke minst lønnsomt, å bidra til strømproduksjon og -lagring hjemme.

Det finnes i dag en rekke subsidier for gjennomføring av enøktiltak. Blant disse er tilskudd til installasjon av solceller, som heldigvis ble økt til et høyere nivå i 2022. Dette vet vi fungerer, og da er neste steg å dra dette enkle og effektive steget videre til å inkludere lagring av strøm.

Mener det er dyrt og vrient

Om Enova ikke går inn og subsidierer hjemmebatterier, risikerer vi å igjen havne bakpå og miste dyrebar tid, mener Silje Gjeraker i Otovo. Foto: Otovo

I mai gjennomførte YouGov på vegne av Otovo en undersøkelse blant et representativt antall norske boligeiere. 2 av 3 av disse oppgir at de ikke har vurdert å installere solceller, hvorav den største barrieren er at det er fort dyrt og for vanskelig å beregne lønnsomheten. I tillegg sier over halvparten av de som ikke har installert solceller, at subsidier til installasjon av hjemmebatterier for lagring av solenergien vil øke sannsynligheten for at de installerer.

Samtidig er realiteten at solceller nå er billigere enn på lenge. Prisen har gått ned 17 prosent på landsbasis fra januar i år.

Sveriges fortrinn

Sverige har det eksistert sterke subsidier for installering av solceller i lang tid, og de ligger derfor milevis foran oss i solcelleinstallasjoner, ikke minst i installasjon av hjemmebatterier. I Sverige økte de i år skattefradraget man får for installasjon av solceller fra 15 til 20 prosent av solcelleinstallasjonens kostnad, pluss at de allerede har et skattefradrag på 50 prosent av kostnaden for installasjon av hjemmebatterier til lagring av strømmen som produseres fra solceller.

Har ikke råd til å nøle

La oss være ærlige: Vi står overfor en klimakrise som truer vår fremtid. Dette har også EU forstått i sitt nye direktiv, hvor de har lagt tydelige føringerfor behovene for både energieffektivisering og installasjon av solceller. Vi har ikke råd til å nøle eller sitte på gjerdet. Solenergi er et av våre beste våpen i kampen mot klimaendringer. Solen skinner over oss hver dag, og den kan forsyne oss med ren og fornybar energi. Det er på tide at vi utnytter denne kraften til det fulle.

Om Enova nå ikke går inn og subsidierer hjemmebatterier, risikerer vi å igjen havne bakpå og miste dyrebar tid vi trenger for å holde installasjonstakten oppe. La oss være modige og ta beslutningen som trengs for å sikre en bærekraftig fremtid. Da er subsidier essensielt – også for lagring av strøm.