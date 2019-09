På innsiden av Østfolds nye gigantlager

Moss: Det nye sentrallageret til Europris er det største logistikkbygget i Norge som er oppført i én omgang.

Fabritius-gruppen er byggherre for det nye pallelageret på Vanum i Moss. Foto: Østfold Lagerbygg

Gulvflaten i det 380 meter lange bygget er 62.500 kvadratmeter, og bygget er tredelt. Det såkalte midtskipet er størst og består av et klassisk, 14 meter høyt pallelager.

For TUs lesere er nok det helautomatiserte høytlageret på 10.000 kvadratmeter av større interesse. Her kan det lagres like mange varer som i et tre ganger så stort lagerbygg med normal høyde. I tillegg til at det er 32 meter høyt, kan varene stables tettere. Her er det ingen mennesker eller trucker som skal fram.

Den digitale logistikken sørger for at «ukens elleville tilbud» alltid er tilgjengelige for de robotiserte plukkerne eller kranene, som hver har et arbeidsområde på 120 meter. I alt skal 11 maskiner være i arbeid samtidig på like mange master. Det er sveitsiske Swisslog som har levert innmaten til denne delen av sentrallageret.

Lavtlageret er et klassisk pallelager med bemannede trucker og reoler opp til taket. Foto: Knut Bjørheim

Svensk ekspertise

Da TU Bygg var på omvisning, var ikke høytlageret satt i drift ennå. Ingeniørene Sven Meyer og Richard Centervad fra den svenske avdelingen av Swisslog hadde nettopp rigget seg til for å starte arbeidet med å teste og kalibrere automasjonen.

På en stabel av paller i en lysning i den tette stålskogen, bestående av 180 stålkjernepeler, hadde de satt opp en bærbar pc med skjøteledning. Et enkelt oppsett for en komplisert oppgave der fotoceller, strekkoder og andre målemetoder må fungere i perfekt samspill.

Svenske ingeniører på besøk for å kontrollere at automatikken fungerer som den skal. Foto: Knut Bjørheim

Strekkodene gjør blant annet at lageret i Moss får varsel når Europris-butikken i Andenes begynner å gå tom for en bestemt sjampo.

– Det er den første dagen vår her, så vi kan ikke si så mye. Men det pleier å gå bra, sier Meyer.

Jobber i mørke

For å få et nærmere inntrykk av maskinenes arbeidsvilkår i høyden gir vi oss i kast med den eneste veien opp til taket for oss dødelige: En trang og særdeles bratt 32 meter høy vindeltrapp.

Marius Thorkildsen-Rønvik er prosjektleder for totalentreprenøren. Foto: Knut Bjørheim

– Det kan føles litt utrygt fordi det rister litt, men det er ikke farlig, forsikrer Marius Thorkildsen-Rønvik, prosjektleder fra Oslo-firmaet A Bygg, som er totalentreprenør for rekordbygget.

Han glemmer å nevne at trappa er fullstendig gjennomsiktig, og at det spinkle gelenderet gir inntrykk av å gi etter når man støtter seg til det. Den magre trøsten er at A Byggs økonomisjef Dag Straumsheim, er den første til å innrømme at det begynner å bli ubehagelig å kikke ned. De svenske ingeniørene nede på gulvet blir bare mindre og mindre.

Den eneste veien til toppen for mennesker er en nokså lealaus vindeltrapp. Hyllevarene blir kjørt med heis. Foto: Knut Bjørheim

Fotomulighetene er så som så oppe i høyden, for det meste av høytlageret ligger i stummende mørke. Siden det bare er maskiner som skal jobbe her, har man ikke kastet bort penger på vinduer og lys.

En god del av sentrallagerets totale forbruk av 500 tonn stål må ha gått hit, for det er ikke annet å se enn loddrette fagverk av stål. Ifølge Thorkildsen-Rønvik kommer 95 prosent av stålet fra Latvia. Selv han, som er den yngste av oss, har begynt å stønne nå.

Moss er en gjennomtenkt plassering

En unnselig luke fører ut på den ti mål store takflaten. Det lyse belegget reflekterer så mye sollys at det er vondt å holde øynene åpne. Selv om dette taket er det minste på bygningen, tar det flere minutter å gå fra side til side.

Endelig oppe: Økonom Dag Straumsheim er glad han ikke har ansvaret for drift og vedlikehold på akkurat dette bygget. Foto: Knut Bjørheim

Utsikten fylles av bondegårder, granskog, et steinbrudd og et knippe andre lagerbygninger i det som kalles Moss industripark. Konturene av en strategisk beliggende småby skimtes i horisonten.

Å spasere rundt på høytlagertaket føles som å være på en flyplass. Foto: Knut Bjørheim

For den geografiske plasseringen av Europris' nye sentrallager er ikke tilfeldig valgt. Da krimskramskjeden skulle samle alle de fem lagrene sine på ett sted, måtte det ligge i nærheten av Oslo, og det måtte ligge i nærheten av en kontainerhavn med fortollingsmyndighet.

Europris skal være Norges største importør av kinesiske forbruksvarer, får vi vite, og de har en voksende kundegruppe på nett hvis tålmodighet man nødig setter på prøve.

Fra Moss går det dessuten ferge til den andre siden av Oslofjorden.

Nest størst i Norge

I garasjen er det ladestasjoner for 160 el-trucker. Foto: Knut Bjørheim

Fra høytlageret fraktes varene på rullebånd ut til midtskipet. Lavtlageret fremstår som et hvilket som helst pallelager, bare større. Røde, betjente el-trucker farer hit og dit mellom reolene og huker paller med alt fra kattesand til garasjetelt på gaflene, som de så skyfler ut til semitrailerne som står og gaper langs den 380 meter lange langveggen.

Lageret er 380 meter langt og dekker et areal tilsvarende ni fotballbaner. Foto: Teodor Tomter

I alt er det 160 batteridrevne trucker på lageret. Om natta lades de opp i en egen garasje med ladestasjoner. En lang tarm av et sidebygg.

I det arkitektkontoret Astrup og Hellern kaller skip nummer tre, er det en avdeling for varer som krever økt varsomhet, for eksempel fordi de inneholder kjemikalier.

Lurte du på hvor alle konteinerne var blitt av? Foto: Knut Bjørheim

Samtidig som logistikken går sin gang på lavtlageret, er det fortsatt montører i sving for å installere innplastingsmaskiner og annet. Medregnet en mesanin på 3000 kvadratmeter, hvor det muligens blir nettbutikk med tiden, er det totale arealet for Europris' nye sentrallager 62.500 kvadratmeter.

– Det er det største lageret i Norge som er bygd i én omgang, proklamerer Thorkildsen-Rønvik fra A-bygg.

Asko-lageret lenger nord langs E6 er større, må han innrømme, men det har vokst gjennom gjentatte utvidelser.

– Vi er de første som bygger et så stort lager i én jafs, konstaterer prosjektlederen.