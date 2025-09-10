Foto: Arash A. Nejad
Fundamentet i det nye Vikingtidsmuseet venter på Osebergskipet. Det er på vei.
- Pulsen er lav i dag, sier Statsbyggs prosjektsjef, som føler seg svært godt forberedt.
Bygg
Osebergskipet har lagt ut på sin 86 meter lange ferd
Ett er sikkert: Dette er den best forberedte reisen som skipet noen gang har vært ute på.
Bjørn Olav Amundsen– Journalist
Arash Nejad– Fotojournalist
10. sep. 2025 - 13:47
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.