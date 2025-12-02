Overforbruk og sprekk i Forsvaret ble holdt hemmelig

– Fordi også personer uten tilknytning til anskaffelsen kan klage, må risikoen vurderes som høy dersom overforbruket blir offentlig kjent. En slik sak vil også ha omdømmeeffekt dersom den tapes, står det i et brev som Dagens Næringsliv har lest.

Forsvarsmateriell skriver til Forsvarsdepartementet om overforbruket på 400 millioner kroner. Det gjelder avtaler som er inngått med selskapene Sopra Steria, Bouvet, Airbus og Eltek Valere.

Forsvarsmateriell er en av statens største innkjøpere. De fire sprekkene ble funnet i kjølvannet av en annen IKT-sprekk som NRK og Forsvarets Forum har skrevet om tidligere.

Direktør Gro Jære i Forsvarsmateriell vil ikke la seg intervjue om saken. Pressevakt Hilde Tank-Nielsen svarer til DN:

– De to dokumentene skulle ikke vært gradert, sier hun.

Hemmeligholdet ble først opphevet tre år senere, da DN fikk innsyn i korrespondansen. Foreldelsesfristen for å klage på en ulovlig anskaffelse er to år.