Oslo-politiet tester droner med elektrosjokkvåpen

– Elektrosjokkvåpen benyttes for å passivisere en person kortvarig, slik at politiet raskt kan gripe inn og få kontroll, sier seksjonssjef Trond Kristiansen i Politidirektoratet til VG.

Systemet er utviklet av, og testes av, Oslo politidistrikt. Det er ikke selvstyrt.

– En polititjenesteperson styrer dronen og beslutter eventuell bruk etter en konkret vurdering og i direkte nærhet til både dronen og personen som maktmiddelet benyttes mot, sier Kristiansen.

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Han forklarer at det er de samme reglene som gjelder dersom politiet holder elektrosjokkvåpen i hendene eller om det sitter montert på en drone.

– En sentral hensikt er å kunne gripe inn tidligere og på avstand, før situasjoner eskalerer og før det eventuelt blir nødvendig å bruke mer inngripende maktmidler. Dette gjelder både ved bruk fra drone og ved håndholdt elektrosjokkvåpen, sier han.

Løsningen skal evalueres etter testing før den eventuelt blir satt ut til tjenestebruk.