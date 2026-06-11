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Droner

Oslo-politiet tester droner med elektrosjokkvåpen

Målet er å kunne gripe inn tidligere og på avstand, før situasjoner eskalerer, sier Trond Kristiansen i Politidirektoratet.

Oslo-politiet har utviklet et elektrosjokkdrone-system som for tiden er i testfasen.
Oslo-politiet har utviklet et elektrosjokkdrone-system som for tiden er i testfasen. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad/NTB
NTB
11. juni 2026 - 07:46

– Elektrosjokkvåpen benyttes for å passivisere en person kortvarig, slik at politiet raskt kan gripe inn og få kontroll, sier seksjonssjef Trond Kristiansen i Politidirektoratet til VG.

Systemet er utviklet av, og testes av, Oslo politidistrikt. Det er ikke selvstyrt.

– En polititjenesteperson styrer dronen og beslutter eventuell bruk etter en konkret vurdering og i direkte nærhet til både dronen og personen som maktmiddelet benyttes mot, sier Kristiansen.

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Han forklarer at det er de samme reglene som gjelder dersom politiet holder elektrosjokkvåpen i hendene eller om det sitter montert på en drone.

– En sentral hensikt er å kunne gripe inn tidligere og på avstand, før situasjoner eskalerer og før det eventuelt blir nødvendig å bruke mer inngripende maktmidler. Dette gjelder både ved bruk fra drone og ved håndholdt elektrosjokkvåpen, sier han.

Løsningen skal evalueres etter testing før den eventuelt blir satt ut til tjenestebruk.

Det i dette området at turister ulovlig fløy med droner. Bildet er fra en tigligere anledning der kystvaktfartøyet KV Svalbard var på besøk i Ramsund.
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Droner
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