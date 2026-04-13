Ny drone med skarpt stridshode funnet styrtet i Finland

Lørdag ble det funnet en fremmed drone i en skog i Itis i Päijänne-Tavastland sørøst i Finland. Ifølge den finske rikskringkasteren Yle ble et udetonert stridshode, som trolig tilhørte dronen, sprengt av forsvaret samme kveld. Stridshodet skal ikke ha vært festet til dronen da det ble funnet.

Dronen ble funnet av en privatperson tidlig på ettermiddagen. Vedkommende varslet nødetatene, som sperret av området. Det ligger minst en kilometer fra nærmeste bostedsområde.

Trolig ukrainske

Dette er den fjerde fremmede dronen som er funnet i Finland på under en måned. I slutten av mars ble det funnet droner på tre andre steder sørøst i Finland. Det er blitt hevdet at i alle fall én av disse var en ukrainsk AN-196-drone, men dette er omstridt. Det antas at dronene har forvillet seg inn på finsk territorium under ukrainske angrep mot Russland.

Hva slags drone som ble funnet i Itis lørdag, er ukjent.

Den finske statsministeren, Petteri Orpo, sier til Yle at regjeringen vurderer å bevilge mer penger til dronebekjempelse. Grensevakten, forsvaret og politiet har allerede forhøyet beredskap.

Den finske regjeringen har dessuten gitt beskjed til ukrainske myndigheter om at de må gjøre alt for å hindre at droner havner i Finland.

Finske myndigheter har gitt råd om hva innbyggerne bør gjøre dersom de observerer droner, enten i luften eller på bakken. Et system som via mobilen skal varsle innbyggerne om droner, er allerede under utvikling.