Høyres finanspolitiske talsperson Helge Orten frykter at den kraftige oljepengebruken i revidert nasjonalbudsjett vil føre til høyere renter.

– Jeg er overrasket over nivået på oljepengebruken og bekymret for hva det vil bety for presset på renten. En del utgifter visste vi ville komme som en konsekvens av Putins angrepskrig i Ukraina og prisjustering, men det gjenstår å se om de også bruker oljepenger på politiske kjepphester og valgløfter, sier Orten til NTB.

Regjeringen øker oljepengebruken med nesten 56 milliarder kroner og legger seg dermed helt opptil handlingsregelen for uttak fra oljefondet ved å bruke 3 prosent av Statens pensjonsfond utland. Orten peker på at statsministeren og finansministeren tidligere i år var bekymret for pengebruken.

– Jeg lurer på hva som har endret seg i norsk økonomi de siste månedene som gjør det mindre viktig å holde igjen nå, sier han.

Orten mener økningen i oljepengebruken er en direkte konsekvens av at regjeringen har skjøvet store utgifter til flyktninger og prisvekst foran seg, og at regningen kommer nå.

Også Venstre er kritisk til økt oljepengebruk og frykter både dyrere boliglån og vanskeligere tider for bedriftene.

– For fem måneder siden var regjeringen bekymret for at økt oljepengebruk skulle drive opp renten. Nå åpner de alle sluser i oljefondet og stanger hodet i taket på handlingsregelen, sier finanspolitisk talsperson i Sveinung Rotevatn til NTB.

– Øker risikoen for enda dyrere boliglån

Han påpeker at prisveksten fortsatt er høy, renta på vei opp og arbeidsledigheten lav.

– Regjeringen leverer et budsjett som vil sette ytterligere fart i norsk økonomi. Jeg er svært spørrende til ansvarligheten i dette. Regjeringen øker risikoen for enda dyrere boliglån for folk og tøffere kår for bedriftene, sier han.

Også Frps nestleder Hans Andreas Limi mener nøkkeltallene i revidert budsjett er dårlig nytt både for folk og bedrifter.

– Nå øker regjeringen uttaket av Statens pensjonsfond med dobbelt så mye som det de mente var uansvarlig å gjøre før jul, sier Limi i en kommentar til nøkkeltallene som kom i morges.

Han peker på at Frp foreslo lavere strømpris, lavere matmoms og billigere drivstoff, som partiet mener ville dempet inflasjonen og hjulpet folk og bedrifter gjennom en svært vanskelig tid.

– Regjeringens svar var voldsomme og brutale økninger i skatter og avgifter, som vi nå ser har rammet vanlige folks økonomi og som har rammet små- og mellomstore bedrifter særlig i distriktene. Den største inflasjonsdriveren nå er den lave kronekursen. Der skyver regjeringen alt ansvaret over på Norges Bank, sier Limi.

Ros fra SV

Regjeringen får derimot ros for budsjettjusteringene av Kari Elisabeth Kaski (SV) som mener det er viktig at pengebruken økes for å sikre velferden. Hun mener budsjettet i høst ikke tok høyde for den ekstraordinære prisstigningen.

– Så må vi selvfølgelig se på innretningen på budsjettet, og konsekvenser det vil ha på fordeling og miljø når vi får sett på helheten om noen timer, sier Kaski til VG.