Oppfinneren våknet da oljejobben forsvant: - Såvidt jeg vet er det ingen andre som tilbyr noe lignende

– Vi regner med å selge et par hundre neste år. Såvidt jeg vet er det ingen andre som tilbyr noe lignende, sier Robert Kolsing.

Sammen med kollega Alf Kristian Fjelldal er han i ferd med å feste en 40 kilo tung jernblokk til en wire. Snart skal den heises et par meter opp i luften før den skal slippes ned mot gulvet. Det hele overvåkes av et dataprogram som er spesialutviklet for nettopp denne type falltester.

– Dette er en lekegrind for voksne. Her får vi testet og målt hvordan et fall fortoner seg, sier Fjelldal og smiler.

Mistet jobben

De har jobbet med løsningene en stund, og nå begynner firmaet Gravity 8 å bli klare for å fortelle hva de jobber med. En patentsøknad er nettopp sendt inn. Det er enkle prinsipper som ligger i bunn, men likevel viktige å beskytte.

Alf Kristian Fjelldal sier det var nedskjæringer i oljeindustrien som gjorde at han måtte tenke nytt. Da han mistet jobb i oljesektoren, startet han sitt eget engineering-selskap.

Det har han ikke angret på.

Sammen med Robert Kolsing som i lengre tid har jobbet med sikring av objekter begynte han å satse ytterligere på sikring av objekter.

Kolsing er utdannet skipsmaskinist, og ideen med å sikre gjenstander fikk han da han var produktsjef på en papirmassefabrikk i Nord-Trøndelag.

Fotoforbud

Hvordan sikringsenheten er bygd opp får imidlertid ikke Teknisk Ukeblad ta bilde av. Enkelt forklart dreier det seg om stål som strekker seg. Det hele skjer godt beskyttet inne i en sylinder. Når et tungt objekt faller ned, strekkes en tvinnet ståltråd seg ut.

Dette tar opp nesten alt av energien som utvikler seg i fallet. Alle delene er i syrefast stål og gjennomtestet.

Systemet har en dokumenterbar tålegrense på 300 kilo. Det er mye som kan føre til at et objekt løsner og faller ned. Det kan være vibrasjoner, materialtretthet, korrosjon eller kollisjon med et annet objekt.

Den tykke ståltråden som strekker seg ut i det øyeblikket objektet faller, er i stand til å ta opp inntil 90 prosent av energien. Det blir fort snakk om mange kilo som skal bremses opp ved et eventuelt fall. En gjenstand som veier rundt ti kilo, vil eksempelvis få en vekt på over ett tonn bare etter to meter i fritt fall uten bruk av denne type sikring.

Les også: Norske forskere kan løse en av menneskehetens største utfordringer

Billig forsikring

Når så godt som alt av objektets fallenergi er fjernet vil skadeomfanget som følge av rekyler eller sideveis bevegelser være minimale.

Ståltråden er tvunnet rundt gjenger og tråden er igjen sikret med en kappe av stål. Slik hindrer en effektivt og enkelt at ståltråden rives ut av gjengene ved belastning. Å sikre last på denne måten vil naturlig nok forhindre personulykker. Men en slipper også dyre driftsavbrudd.

Med en pris på rundt 10 000 per stykk er dette en rimelig forsikring for å slippe lange driftstopper på en oljerigg.

Les også: Regnefeil koster vannkraftingeniørene over 2 millioner kroner

Lages lokalt

Alt av deler er lokalt produsert. Delene er laget i en annen kommune i Nord-Trøndelag, Leksvik kommune. Når alle delene er levert, settes de sammen i Steinkjer. Et eget datasystem er utviklet for å analysere fallene.

På denne måten kan en optimalisere teknologien. Samtidig dokumenteres hva som skjer når en gjenstand på 50 kilo raser mot bakken.

Enkel og effektiv: Med denne innretningen blir fallende objekter sikret på en effektiv måte. Foto: Havard Zeiner

Ved å gå gjennom resultatene i etterkant kan en enkelt finne ut hvor lang tid det tar før objektet faller til ro, hvor mye den slenger den til sidene også videre.

Det er flere hundre rigger som er aktuelle kunder for Gravity 8, men også industrien på land er aktuell. Systemet kan brukes for å sikre alle vektklasser mellom fem og 300 kilo.

I begynnelsen av oktober holdt selskapet et foredrag for Statoil. Gravity 8 har fått 600 000 kroner i støtte fra Innovasjon Norge.

- Det var helt essensielt for at vi har kommet så langt. Vi har brukt denne støtten for å utvikle laben vår her i Steinkjer, sier de to.

1000 ganger tettere enn sement: Nytt materiale skal gjøre plugging av brønner mer miljøvennlig

Testet i sommer

Foreløpig har Gravity 8 bare levert utstyret sitt til en kunde. Dette er

National Oilwell Varco (NOV). De fikk utstyret inn for testing i sommer. Produktlinjesjef Svein-Inge Ringstad sier de generelt har et stort fokus på sikring av gjenstander.

Ringstad sier komponenten fra Gravity 8 nå er med i sortimentet fra NOV. Hvor mange enheter de vil kjøpe er imidlertid usikkert. Han sier de for tiden leverer lite på grunn av markedssituasjonen.

Ifølge Ringstad er NOV opptatt av å benytte seg av norske leverandører så langt dette er mulig.