mongstad

Oljeutslipp fra supplyskip ved Mongstad

Om lag 6000 liter baseolje rant ut i sjøen i forbindelse med tanking av et supplyskip ved Mongstad i Alver kommune i Nordhordland natt til torsdag. 

Oljeraffineriet på Mongstad i Nordhordland. Bildet er fra 2022.
Oljeraffineriet på Mongstad i Nordhordland. Bildet er fra 2022. Illustrasjon: Rodrigo Freitas/NTB
NTB
14. aug. 2025 - 07:23

Politiet fikk melding om utslippet klokken 00.44. Utslippet skjedde i forbindelse med tanking av baseolje til supplyskipet Siem Symphony. Lekkasjen skal skyldes overfylling, ifølge politiet.

– Det skal ha skjedd en overfylling, opplyser operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt på politiloggen.

Vaktleder ved 110-sentralen Vest, Stian Kvam, sier til NTB at baseolje er lettere enn vann og legger seg i overflaten.

– Vi er på stedet med lenser og blir nok værende utover natten, sier vaktlederen ved 4.30-tiden.

