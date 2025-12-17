Varsler nye tiltak for å hindre ulovlig droneflyging

– Det er ingen tvil om at Norge står i den mest alvorlige sikkerhetssituasjonen siden andre verdenskrig. Vi og våre allierte er utsatt for sammensatt virkemiddelbruk, og arbeidet mot dette er en prioritet for regjeringen, sier justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen i en pressemelding.

Dronesenteret skal etableres ved politiets beredskapssenter på Taraldrud og skal være en felles arena for kunnskapsdeling, rådgivning og informasjon om risikoreduserende tiltak knyttet til ulovlig droneflyging.

Dronesenteret skal ledes av politiet, men iblant invitere inn relevante virksomheter som har dronekompetanse.

– I tillegg til dette har vi i nysalderingen økt politiets budsjett med cirka 30 millioner kroner til investeringer i materiell mot ulovlig droneaktivitet, sier Aas-Hansen.