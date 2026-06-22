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Offshore Norge

Oljestreiken: Offshore Norge varsler lockout fra lørdag morgen

Offshore Norge iverksetter lockout lørdag. Arbeidsgiversiden sier den bruker lockout for å bidra til en avslutning av konflikten.

Offshore Norge varsler lockout.
Offshore Norge varsler lockout. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
NTB
22. juni 2026 - 13:33

Streiken begynte 15. juni og ble trappet opp 18. juni. 378 Safe-medlemmer er per nå tatt ut. Lørdag mellom klokken 7 og 10 iverksetter Offshore Norge lockout.

Det innebærer at arbeidsgiver stenger de ansatte ute fra arbeidsplassen.

Offshore Norge mener streiken bidrar til forsinkelser og stans i boreoperasjon på sokkelen. De reagerer også på at brønnserviceavtalen anses som en «dumpingavtale» av Safe.

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– Vi kan ikke gå inn i hva som ble kommunisert under meklingen fordi det er taushetsbelagt, men begrepet «dumpingavtale» gir et feil bilde av både lønnsnivå og arbeidsvilkår, og kan ikke karakteriseres som «dumping», sier Elisabeth Brattebø Fenne, direktør organisasjon og arbeidsliv og forhandlingsleder i Offshore Norge.

Streiken omfatter ti tjenesteleverandører: SLB, DOF, Halliburton, Weatherford, Tios, DeepOcean, Subsea7, Cactus, Vetco Gray Scandinavia og Baker Hughes.

– Vi kan ikke akseptere utviklingen og hadde klare forventninger før årets oppgjør om at trenden måtte snus. Vi havner bak økonomisk, samt på arbeidsvilkår og rettigheter, sa områdeleder Martin Skogland i Safe da de startet streiken.

Høyre-leder Ine Eriksen Søreide i samtale med konsernsjef i Equinor, Anders Opedal. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i bakgrunnen.
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Offshore Norge
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