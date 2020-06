En løsning der friinntekten økes til 24 prosent, men der selskapsskatten holdes utenfor.

Det er kjernen i et kompromissforslag som nå ligger på bordet i de vanskelige forhandlingene på Stortinget om oljeskatt, etter det NTB kjenner til. Forhandlingene pågår med regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF og de tre opposisjonspartiene Ap, Frp og Sp.

De parlamentariske lederne møttes mandag klokka 11.30 i håp om å lande en avtale.

– Vi har jobbet mye i helgen opp mot næringen og opp mot de andre partiene, sa Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre på vei inn til møtet.

– Vi er åpne for å finne en løsning som samler bredt, sa han.

Budkrig om friinntekt

Kompromisset som nå diskuteres, vil bety at selskapsskatten skjermes, noe regjeringspartiene har vært svært opptatt av.

Men prisen er høy.

Konsekvensen kan nemlig bli et tap i skatteinntekter til staten på rundt 4 milliarder kroner på sikt, etter det NTB får opplyst.

Det skyldes at friinntekten økes langt mer enn regjeringen opprinnelig hadde sett for seg. Friinntekten er et særskilt skattefradrag på investeringer som oljeselskapene nyter godt av.

I regjeringens opprinnelige forslag var friinntekten satt til 10 prosent.

Bransjen har på sin side vært krystallklar på at dette ikke er nok, og i forhandlingene har opposisjonspartiene overbydd hverandre i en slik grad at nivåer helt opp til 30 prosent er blitt diskutert.

Etter det NTB blir fortalt, skal Høyre ha gitt beskjed om at 24 prosent er partiets siste bud.

Selskapsskatt

Bransjen selv – med støtte fra Frp og Sp – har presset på for en alternativ løsning der det åpnes for direkte utgiftsføring på selskapsskatten. Friinntekten ville da ha blitt satt på et lavere nivå, trolig rundt 16 prosent.

En slik løsning har den fordelen at den kunne gitt staten økte skatteinntekter på sikt.

Men regjeringspartiene har strittet imot. Frykten har vært at en slik løsning vil føre til at selskapsskatten uthules.

– Dette vil være med på å bryte opp det skattesystemet som ble innført i 1992, hvor man har like regler for selskapsskatt for alle typer bransjer. Det prinsippet er ganske viktig. Å endre på dette vil åpne en låvedør for at alle andre skal ha det, sa statsminister Erna Solberg i et intervju med NTB i helgen.

– Vi må ikke komme i en situasjon der samfunnsøkonomisk ulønnsomme prosjekter blir realisert fordi vi gjør store endringer i skattesystemet, advarte hun.

Vil utløse investeringer

Det partiene forhandler om, er en midlertidig utsettelse på skatteregningen for oljeselskapene i kjølvannet av oljeprisfall, koronakrise og økonomisk bråstopp.

Formålet er å frigjøre pengesummer i 100-milliardersklassen til nye investeringer.

– Det er utrolig mye som står på spill, sa Fremskrittspartiets leder Siv Jensen på vei inn til mandagens samtaler.

Løsningen som nå ligger på bordet, kan bane vei for at prosjekter som Oscar Wisting, Noaka, Peon og Hod blir realisert. Samtidig er håpet at avtalen skal frigjøre nok midler til at oljeselskapene kan gå videre med elektrifisering av Troll og Melkøya.

Forhandlingene om saken er allerede flere dager på overtid.