Oljeselskapene forventer investeringer på 170 milliarder kroner i Norge i år

Operatørene på norsk sokkel anslår at investeringene i 2019 blir på 172,7 milliarder kroner. – Gode nyheter for norsk økonomi, sier sjeføkonom.

Tallene kommer fram i Statistisk sentralbyrås (SSB) statistikk over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

For neste år forventes det at investeringene blir på 158,5 milliarder kroner. Dette er første gang at SSB oppgir anslag for neste års investering allerede i første kvartal, og tallene er derfor ekstra usikre, ifølge analytikerne.

Anslaget for i år er nedjustert med 1,4 prosent fra forrige kvartal. Likevel er det litt høyere enn det mange hadde ventet.

– Gode nyheter

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea sier til E24 at tallene «samlet sett» er sterke. Han regner seg fram til en investeringsvekst på rundt 14 prosent for 2019.

– Det er gode nyheter for norsk økonomi, sier han.

Når det gjelder tallene for 2020, er disse vanskeligere å tolke, ifølge sjeføkonomen. Blant annet vil det komme utbyggingssøknader som enda ikke er med i tallene, noe også SSB påpeker i sin omtale av tallene.

– Det er ventet å bli levert plan for utbygging og drift (PUD) på en rekke nye utbygginger i år og til neste år som, hvis de blir realisert, vil heve investeringene innenfor feltutbygging utover det som ligger inne i det nåværende anslaget for 2020, skriver sentralbyrået.

Venter mellom 10 og 20

Ifølge Oljedirektoratet (OD) er det totalt ventet mellom 10 og 20 utbyggingsplaner de neste par årene, skriver Sysla.

– Det er et godt antall. Vi er veldig fornøyd med at det er såpass mange prosjekter på gang. Så er det litt vanskelig å vite nøyaktig når planene kommer, sier Ingrid Sølvberg, direktør for feltutvikling og drift i OD.

De nye prosjektene omfatter både helt nye prosjekter, oppgradering av dagens felt og utbygginger som knyttes opp mot eksisterende felt.

Advarer mot kostnadsøkning

Norsk olje og gass har også kommet med anslag for oljeinvesteringer i år. Bransjeorganisasjonen tror investeringene vil ligge høyere enn SSB, på 184,5 milliarder kroner.

Samtidig advarte organisasjonen mot å la de høye investeringene føre til økning i kostnader på sokkelen.

– Vi må sammen være bevisste på at det nettopp er i tider hvor investeringer øker at det er mest press, og hvor faren for å la seg drive inn i kostnadsvekst er til stede. Og derfor er ambisjonene til en samlet næring at vi ikke bare skal klare å holde det vi har fått til, men at vi er nødt til å reduserer kostnadene ytterligere for å være konkurransedyktige, sa administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til Teknisk Ukeblad.

Norsk olje og gass-sjefen mener bevissthet er avgjørende for å klare å hindre en ny runde med kostnadsvekst på norsk sokkel.

– Vi må være veldig påpasselige så vi ikke slipper kostnadsfokuset, når vi nå ser at investeringene tar så seg så sterkt opp som de gjør.