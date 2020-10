Oljerapport: Fortsatt store gjenværende ressurser i alle havområder

Særlig haster det i områder hvor infrastrukturen har begrenset levetid, slår Oljedirektoratets «Ressursrapport 2020 leting» fast.

– Uten nye funn kan olje- og gassproduksjonen falle raskt etter 2030. Ny leteteknologi og stordataanalyser kan bidra til at vi finner mer på en moden sokkel, sier letedirektør Torgeir Stordal i Oljedirektoratet.

Letevirksomheten på norsk sokkel er lønnsom i alle havområder, og de siste årene har leteaktiviteten vært høy. Spesielt er det de mindre funnene som står for en betydelig del av produksjonen.

Halvering av letebrønner i år

På bakgrunn av nedgang i oljeetterspørselen og fallende oljepriser har oljeselskapene redusert årets letebudsjetter, og mange letebrønner er blitt utsatt. Oljedirektoratet anslår at det i år blir boret rundt 30 letebrønner.

Det er nesten en halvering sammenlignet med i fjor.

Direktoratet estimerer også at rundt 25 prosent av de totale ressursene på norsk sokkel ennå ikke er oppdaget. Det er på linje med forrige anslag for to år siden.

I Nordsjøen ligger de uoppdagede ressursene i områder hvor det allerede er åpnet for petroleumsvirksomhet. I Norskehavet ligger 65 prosent av de uoppdagede ressursene i allerede åpnede områder, mens det samme tallet er 45 prosent for Barentshavet.

Oljedirektoratet peker også på at det ligger mange uoppdagede ressurser i uåpnede områder, for det meste nord i Barentshavet.

Økning i Barentshavet

Nordsjøen er det området med flest betydelige funn og det som bidrar mest til verdiskapningen. I Norskehavet har gassinntekter spilt en sentral rolle.

Barentshavet har en lønnsom letevirksomhet, men en noe lavere verdiskapning enn de andre havområdene. Lønnsomheten her har imidlertid steget betraktelig de siste årene, viser analyser Oljedirektoratet har gjort.

– Et mangfoldig aktørbilde, god tilgang på areal og mer og bedre data har bidratt til mange funn. I områder med ledig og kostnadseffektiv infrastruktur kan selv små funn skape store verdier. Lave enhetskostnader gjør at også framtidig leting kan bli lønnsomt, sier letedirektør Stordal.

Godt posisjonert for omstilling

Et stadig økende behov for CO2-lagring i Europa kan medføre nye muligheter for verdiskapning på norsk sokkel.

Rapporten konkluderer med at norsk sokkel er godt posisjonert for en omstilling av energibildet. Norsk sokkel har store olje- og gassressurser med lavt karbonavtrykk, god lagringskapasitet for CO2, samt muligheter for mineralressurser på havbunnen.

Oljedirektoratet har kartlagt områder som er egnet for langvarig og sikker CO2-lagring, hvorav ett vil bli benyttet i regjeringens Langskip-prosjekt.