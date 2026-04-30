Oljeprisen over 125 dollar fatet – høyeste siden Trumps krig

Prisen på nordsjøolje økte med over 5 prosent torsdag etter at Donald Trump advarte om at USAs blokade av iranske havner kan vare i flere måneder.

En rekke skip er fast i Persiabukta på innsiden av Hormuzstredet. Situasjonen og Iran-krigen driver oljeprisen opp. Foto: Andrew Matthews / PA / AP / NTB
NTB
30. apr. 2026 - 07:35

Prisen på nordsjøolje med levering neste måned, altså i juni, er nå på over 125 dollar fatet.

Det er det høyeste oljeprisen har vært siden USA og Israel gikk til krig mot Iran, skriver Dagens Næringsliv.

Prisen i øyeblikket, såkalt brent spot, er på 113,55 dollar fatet ved 7-tiden torsdag. Olje med levering i juli ligger også på i overkant av 113 dollar fatet.

Oljeanalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic sier til DN at prisgapet mellom fysisk olje i spotmarkedet og de finansielle kontraktene med levering fram i tid har snevret seg inn.

Prishoppet skyldes Trumps seneste melding om mulig langvarig blokade av Iran, mener han. Dette vil i så fall forlenge det langvarige tilbudssjokket som har rammet oljemarkedet.

– I tillegg går Brent Juni kontrakt av i dag, hvilket skaper panikk for de som må dekke seg inn, sier han med referanse til papirhandel, sier Hammer.

Amerikansk lettolje, WTI, steg 2,4 prosent til 109,49 dollar fatet.

