Abonner
energi

Olje­næringen slipper mye av klima­regningen – kan snart betale enda mindre

Norske olje- og gasselskaper betaler halvparten så mye for CO2-utslipp som tyske gasskraftverk. Regjeringen undersøker om kostnadene kan kuttes enda mer.

Vår Energi og Equinor droppet i april å elektrifisere olje- og gassfeltene Grane og Balder på grunn av for høye kostnader. Samtidig er de reelle CO2-kostnadene for feltet langt lavere enn for flere andre sektorer.
Vår Energi og Equinor droppet i april å elektrifisere olje- og gassfeltene Grane og Balder på grunn av for høye kostnader. Samtidig er de reelle CO2-kostnadene for feltet langt lavere enn for flere andre sektorer. Foto: Vår Energi/Norsk Petroleum
Philippe Bédos UlvinPhilippe Bédos Ulvin– Brussel-korrespondent for Energi og Klima
3. aug. 2026 - 15:41

Artikkelen er sampublisert med Energi og Klima.

Olje- og gassproduksjon er Norges desidert største utslippskilde, og man kommer sannsynligvis ikke til å nå målet om utslippskutt på 50 prosent innen 2030.

For å bøte på utslippene må selskapene betale  og kjøpe europeiske . De siste årene har både avgiften og kvoteprisen økt til en samlet kostnad på rundt 1800 kroner. Dette skal motivere til utslippskutt, som for eksempel  av plattformene.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
Teknisk Ukeblad Media
Husker du Think?

Likevel er det en rekke ordninger som reduserer kostnadene. Energi og Klima skrev nylig om tildelingen av  til norsk olje og gass. Bare i 2025 utgjorde denne ordningen en rabatt på norsk petroleums kvoteutgifter på 28 prosent.

Nye beregninger gjort av Energi og Klima viser at flere store kostnadsreduksjoner fører til at den reelle CO2-prisen er på bare omtrent 310 kroner per tonn.

<span>Illustrasjon: Energi og Klima</span>
Illustrasjon: Energi og Klima

Samtidig bekrefter Energidepartementet at det fremdeles jobbes med utredningen om CO2-avgift på sokkelen. Utredningen skulle være klar før sommeren, men har blitt utsatt. Det er konsulentselskapet Wood Mackenzie som har fått i oppdrag å skrive rapporten.

Sammen med kvoteprisen utgjør CO2-avgiften de to viktigste virkemidlene for å prise petroleumsnæringens utslipp.

Vil fjerne CO2-avgiften

Nestleder Tor Mikkel Wara (Frp) i Stortingets energi- og miljøkomité har tatt til orde for å fjerne CO2-avgiften.

Resonnementet er som følger:

  • Dobbel virkemiddelbruk: Siden oljenæringen allerede er med i , er det usikkert om de ekstra kostnadene knyttet til CO2-avgift gir tilstrekkelig klimaeffekt.
  • Energisikkerhet: Karbonkostnader kan føre til at enkelte felt stenger ned tidligere.
  • Mindre potensial for elektrifisering: Ytterligere elektrifisering kan være lite lønnsom.

Den norske modellen

Norske politikere som statsminister Jonas Gahr Støre  og oljenæringen selv peker på at olje- og gassnæringen møter noen av de strengeste miljøavgiftene i verden.

Ifølge myndighetenes egen informasjonsside norskpetroleum.no var den samlede CO2-regningen i 2025 på omtrent 18 milliarder kroner.

Det de ikke nevner, er at selskapene i etterkant får et  på 78 prosent for hver krone de betaler i miljøavgift. Dette er fordi det i den norske oljeskattemodellen gis 78 prosent skattefradrag for , mot at overskuddene i etterkant beskattes med 78 prosent.

Med andre ord betaler oljeselskapene reelt sett kun for 22 prosent av CO2-avgiften og 22 prosent av kvoteprisen. Det skiller seg sterkt fra andre sektorer i Europa, som typisk møter skattenivåer på rundt 20 til 30 prosent av overskuddet.

Lavere enn andre land

I tillegg til dette skattefradraget får oljeselskapene i Norge gratiskvoter som i 2025 i snitt tilsvarte 28 prosent av kvoteprisen. Dessuten er det kun deler av utslippene fra petroleumssektoren som omfattes av  (95 prosent), og deler av utslippene som er omfattet av CO2-avgift (86 prosent).

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
KI-agenter tar steget inn på fabrikkgulvet: Kan halvere tiden brukt på ingeniørarbeid

Med alle disse tildelingene, unntakene og fradragene er det langt ifra slik at utslippskostnadene for norsk olje og gass var på 1800 kroner per tonn. Den reelle kostnaden etter skatt og etter gratiskvoter er nærmere 310 kroner per tonn, eller en drøy sjettedel av full prising. I stedet for 18 milliarder betalte oljenæringen etter skattefradragene bare 3 milliarder kroner.

Linden gasskraftverk i Tyskland må betale omtrent dobbelt så mye for sine utslipp som de norske gassplattformene som forsyner gassen. Foto:  Christian A. Schroeder/Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0
Linden gasskraftverk i Tyskland må betale omtrent dobbelt så mye for sine utslipp som de norske gassplattformene som forsyner gassen. Foto:  Christian A. Schroeder/Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

Det er halvparten så mye som kostnaden knyttet til utslipp ved for eksempel et tysk gasskraftverk, som etter skatt er på rundt 600 kroner per tonn. Tyske gasskraftverk må betale full kvotepris og får ingen gratiskvoter. Selskapene betaler ordinær tysk selskapsskatt på omtrent 30 prosent og får dermed skattefradrag for i snitt 30 prosent av kostnadene knyttet til kvotekjøpene. Samtidig slipper de CO2-avgift.

Da Statistisk sentralbyrå (SSB) sammenliknet ulike sektorers CO2-utgifter i 2021, ble det klart at petroleumsnæringa bare betaler en tredjedel av det husholdningene betaler per tonn.

Den samme prosessen som fører til utslipp, brenning av gass for å drive en gassturbin, prises altså langt lavere på en norsk oljeplattform enn ved et tysk gasskraftverk.

Kan rykke ti år bakover

Dersom CO2-avgiften skulle fjernes,  vil den reelle kostnaden ved å slippe ut CO2 for oljenæringen plutselig halveres.

<span>Illustrasjon: Energi og Klima</span>
Illustrasjon: Energi og Klima

Et utvalg analytikere anslår ifølge Reuters at kvoteprisen vil øke til 109 euro i 2030. Det gir omtrent samme samlede CO2-kostnader per tonn på norsk sokkel som den selskapene måtte håndtere i 2021.

Med andre ord: En slik ordning ville rykket karbonkostnadene for norsk olje og gass omtrent ti år bakover i tid. Insentivene for utslippskutt vil svekkes, samtidig som de mest lavhengende fruktene allerede er plukket av treet.

Danske Niels Fuglsang har jobbet som rådgiver for EUs nåværende energikommissær Dan Jørgensen. Nå leder de arbeidet med EUs nettpakke fra hver sin kant.
Les også:

Norge og Sverige truer med kabelnekt: – En veldig dårlig idé

 

energiKlimaOlje og gass
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.