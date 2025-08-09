Øl-rester kan gi oss nyttig fett og medisiner

Seksjonen Fra forskning består av saker som er skrevet av ansatte i Sintef, NTNU, Universitetet i Oslo, Oslo Met, Universitetet i Agder, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og NMBU.

Det kalles drav og er rester som blir igjen når bryggeriene lager øl eller whisky. Drav finnes tilgjengelig i store mengder og er fullt av proteiner og aminosyrer som vi antakelig burde greie å utnytte.

Men i praksis brukes drav stort sett som tilsetning i dyrefôr, med mindre det rett og slett blir kastet.

Nå har Toktam Farjami, som er doktorgradsstipendiat ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved NTNU, funnet noe menneskenyttig vi kan bruke drav til.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Derfor bør du oppleve KI‑utstillingen på Teknisk museum

– Dette er en verdifull proteinkilde med glimrende egenskaper. Flere er derfor interessert i å bruke drav som et alternativ til protein fra dyr, sier Farjami.

Hun har sett på muligheten industrien har til å bruke råstoffet.

Egnet til å lage kapsler

– Proteiner i drav er vannavstøtende. Samtidig virker de som emulgatorer, som hjelper til med blande stoffer som ikke gjør det på egen hånd. Proteinene kan også lett brukes for å lage en beskyttende hinne, forklarer hun.

Dette gjør drav til en god kandidat for en helt spesiell oppgave.

– Proteinene i drav lover godt for å lage veggene i mikrokapsler med fiskeolje og andre matprodukter som inneholder de sunne fettsyrene omega-3, sier Farjami.

Dravet kan bli til mikrokapsler. Disse mikrokapslene kan bli svært nyttige. Illustrasjon: Toktam Farjami/NTNU

Eksperimenterte på molekylnivå

Nå er det jo ikke bare enkelt å få til dette. Slike mikrokapsler må nemlig være stabile over lengre tid.

– For å hindre oksidering og ta best mulig vare på helseeffekten av fiskeoljen, er det avgjørende at vi lager effektive og holdbare kapsler, sier hun.

Studien hennes er den første som tar for seg mulighetene for å bruke proteinene i drav til nettopp dette. Hun og kolleger har studert proteinene på molekylært nivå for å forstå dem best mulig.

De laget proteinkonsentrater fra drav ved hjelp av en basisk utvinningsmetode. Samtidig undersøkte de virkningen ulike utfellingsmidler og forsiktig oppvarming hadde på sammensetning, innkapsling og flere andre sider ved konsentratene.

Drav kan bli mer verdifullt

Bedre ressusutnyttelse er viktig, fremhever Toktam Farjami (t.v.) og Eva Falch. Foto: NTNU

– Vi fant at proteinkonsentratene våre hadde helt glimrende egenskaper for å lage mikrokapsler, sier Farjami.

Disse egenskapene ble enda bedre da de byttet ut saltsyre med sitronsyre i utvinningsprosessen av proteinene og samtidig justerte surhetsgraden.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Måleteknologi holder koken etter 25 år på renseanlegg

– Vi ser at mikrokapslene kan holde fiskeoljen like fin som fersk olje selv etter å ha lagret dem i 15 dager i 40 grader.

Mikrokapsler som dette kan dessuten brukes for å lagre medisiner. Også kosmetikkindustrien kan ha nytte av dem.

De lovende resultatene tyder på at drav kan bli et verdifullt produkt som reduserer matsvinn, bidrar til et sunnere kosthold og mye annet nyttig. Det er altså noe helt annet enn å kaste det.

Fornøyd veileder

– I fremtiden må vi utnytte ressursene våre langt bedre enn i dag. Det krever ikke bare teknologisk forskning, men også innsikt i råstoff, markedspotensial og forbrukeratferd. Derfor er forskning som dette så viktig, sier professor Eva Falch, som er veileder for Farjami.

Artikkelen ble først publisert på Gemini.no