Økte strømpriser i første halvår – norgespris lønte seg i hele landet

– Det har utvilsomt vært svært lønnsomt å ha norgespris i 2026 for de aller fleste husholdninger. Vi kan aldri garantere at det også vil lønne seg fremover, men om vi ikke får en veldig våt høst, vil det nok være mye å spare også frem til jul, sier næringspolitisk rådgiver Lars Tennbakk Bockman i Fornybar Norge, som organiserer strømselskapene.

En kald og tørr vinter bidro til å sende strømprisene oppover i løpet av årets første seks måneder.

Den kalde vinteren førte til at strømforbruket gikk opp, samtidig som det kom 60 prosent mindre nedbør enn normalt i januar og februar, ifølge Fornybar Norge.

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– Mange har fått lavere regninger

Organisasjonen er nå klar med sin strømprisindeks for første halvår, der de ser på hvordan strømregningen til en gjennomsnittshusholdning ble.

– Til tross for de økte strømprisene har mange husholdninger fått lavere strømregninger sammenlignet med i fjor. Årsaken er i hovedsak norgespris samt redusert el-avgift, skriver Fornybar Norge i sin gjennomgang.

I Midt- og Nord-Norge har imidlertid regningene økt siden i fjor, også for dem som har valgt norgespris.

– Disse landsdelene hadde lavere strømpriser enn norgespris i fjor.

Har spart flere tusen

Men i år har det så langt lønnet seg med norgespris i hele landet, ifølge strømprisindeksen.

– En gjennomsnittlig husholdning i Sør-Norge har kunnet spare over fire tusen kroner, men også nord-norske husholdninger har kunnet spare et par hundrelapper, skriver Fornybar Norge.

Her er en oversikt over den totale den totale strømregningen i første halvår for snitthusholdninger i de ulike strømsonene (inkludert nettleie og avgifter):

NO1 (Østlandet): 8677 kroner med norgespris, 12.696 kroner uten norgespris

NO2 (Sørlandet og Sørvestlandet): 10.060 kroner med norgespris, 14.217 kroner uten norgespris

NO3 (Nordre del av Vestlandet og Midt-Norge): 9524 kroner med norgespris, 13.108 kroner uten norgespris

NO4 (Nord-Norge): 8731 kroner med norgespris, 8911 kroner uten norgespris

NO5 (Midtre del av Vestlandet): 9696 kroner med norgespris, 13.826 kroner uten norgespris

Dyrere enn ventet

Norgespris ble innført av regjeringen i fjor høst, og innebærer at privatpersoner kan velge en fast pris på strømmen i boliger og hytter.

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I år er norgesprisen på 50 øre per kilowattime inkludert moms. Ordningen er vedtatt fram til ut 2029, men regjeringen har sagt at selve prisen skal justeres 1. januar neste år, i tråd med utsiktene i strømprisutviklingen.

De høye strømprisene så langt i år, har ført til at norgespris har blitt en god del dyrere for regjeringen enn det de anslo i statsbudsjettet.

I revidert nasjonalbudsjett i mai økte de derfor bevilgningen til ordningen med ti milliarder kroner.