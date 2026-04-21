Nytt verktøy forutser om en teknologi kommer til å bli brukt

Det er noe paradoksalt ved vårt forhold til teknologi:

Vi har svært høye forventninger til at ny teknologi skal løse vår tids største utfordringer. Likevel er vi ganske ofte skeptiske til å ta i bruk de nye teknologiske løsningene.

Det mener stipendiat Sarang Shaikh ved NTNU i Gjøvik det er viktig å forutse.

– Klarer vi ikke å forutse om folk vil ta i bruk nye teknologier, kan det gi betydelige tap av både tid og penger.

Nå har forskeren og hans kolleger laget et verktøy som skal kunne forhindre nettopp det.

Dyr grenseteknologi lite brukt

Shaikh og hans kolleger fikk i oppgave å undersøke hvorfor ny teknologi som ble installert på flyplasser og grenseoverganger over hele Europa en tid tilbake, er så lite benyttet.

Vi er godt vant med at en menneskelig kontrollør sjekker passet når vi er ute og reiser. Med den nye teknologien går man inn i en slags sluse. Her skannes passet. En maskin leser av fingeravtrykket og sammenligner passfotoet med ansiktet. Hvis alt er i orden, åpner slusen seg og man slipper ut på den andre siden.

EU investerte mange millioner euro for å automatisere kontrollen ved grenseoverganger. Flere år etter at teknologien ble installert og tilgjengelig i store deler av Europa, er det fortsatt mange reisende som velger ikke å bruke denne dyre teknologien.

– Det er vanskelig å se for seg noe enklere og mer effektivt. Hvorfor er det da likevel så mange som fremdeles foretrekker den manuelle kontrollen?

EU-kommisjonen ba derfor forskere om hjelp til å forstå hvorfor det ble slik – og hvordan man kan unngå det i framtida.

Handler om mer enn selve teknologien

– Før vi kunne utvikle et verktøy som kan forutse om en teknologi vil bli tatt i bruk, måtte vi forstå hvilke faktorer som har mest betydning for om noen velger å bruke en teknologi eller ikke, forklarer Shaikh.

Og akkurat det viste seg å handle om langt mer enn bare selve teknologien.

Ved å intervjue brukerne av automatiserte grensekontroller, samt grensevaktene som opererer dem, identifiserte forskerne tre avgjørende faktorer for om reisende ville fortsette å ta i bruk den nye teknologien:

Brukerprofilen: Hvor gammel er brukeren? Hvilket kjønn er vedkommende? Hvilket utdanningsnivå har hen? Er det snakk om en erfaren reiser eller en førstegangsreisende?

Hvor gammel er brukeren? Hvilket kjønn er vedkommende? Hvilket utdanningsnivå har hen? Er det snakk om en erfaren reiser eller en førstegangsreisende? Brukeroppfatning: Hva følte brukeren etter å ha brukt teknologien? Var det en positiv opplevelse? Eller medførte den negative følelser som stress? Fikk vedkommende til å bruke teknologien på en grei måte eller ikke?

Hva følte brukeren etter å ha brukt teknologien? Var det en positiv opplevelse? Eller medførte den negative følelser som stress? Fikk vedkommende til å bruke teknologien på en grei måte eller ikke? Omgivelsene: Hvordan er forholdene i øyeblikket den reisende vurderer å ta i bruk teknologien? Er det lang kø? Lang ventetid? Ser det ut som om bruken er enkel og friksjonsfri, eller oppleves det som en knotete prosess?

Store mengder data fra sosiale medier

I tillegg til intervjuer fra fem pilotstudier rundt om i Europa, fikk forskerne mye verdifull data fra diskusjoner på internett.

– Vi innhentet og analyserte også store mengder data fra sosiale medier. Deretter sammenlignet vi dataene med den vi allerede hadde fra intervjuene. Vi så at det som ble diskutert på internett i stor grad sammenfalt med grensevaktenes opplevelser, sier Shaikh.

Neste steg ble da å slå sammen dataene – for så å involvere «maskinlæring».

– Det store spørsmålet nå var om vi kunne generalisere resultatene til også å gjelde teknologier som ennå ikke finnes eller er tatt i bruk.

Gjør data tilgjengelig for andre forskere

Målet er at hvem som helst som ønsker å utvikle eller innføre en ny teknologi, skal ha tilgang på et verktøy som hjelper dem å vurdere hvordan teknologien vil bli tatt imot.

– På bakgrunn av denne informasjonen vil de kunne ta bedre avgjørelser for om de skal gå videre med teknologien eller ikke, sier Shaikh.

For å se om det i det hele tatt lar seg gjøre, benyttet forskerne maskinlæring for å trene opp en modell på dataene de hadde samlet inn.

Modellen er allerede testet ved flere automatiserte grenseoverganger rundt om i Europa. Der tillot den forskerne å forutse om reisende som aldri før hadde brukt de nye grensekontrollene kom til å velge den automatiserte eller manuelle løsningen.

Funnene så langt tyder på at resultatene lar seg generalisere utover det opprinnelige datagrunnlaget, og modellen kan allerede forutse i hvor stor grad en teknologi vil bli brukt med stor nøyaktighet sammenlignet med tidligere metoder.

Nå håper Shaikh at andre forskere vil benytte seg datasettene han og kollegaene hans har gjort tilgjengelige for allmennheten.

– Da jeg begynte å forske på dette, var mangelen på data en av de største utfordringene vi sto overfor. Nå har vi publisert to sett med data som aldri før har vært tilgjengelig. Disse vil forskere og andre interesserte kunne bruke til å trene opp enda mer avanserte og nøyaktige modeller på i framtida, sier Shaikh.

Det er den tverrfaglige forskningsgruppen MR PET som står bak verktøyet. Med seg på laget hadde Shaikh professor Sule Yildirim Yayilgan, førsteamanuensis Erjon Zoto og forsker Mohamed Abomhara.

Shaikhs forskning har sitt utspring i prosjektet METICOS.

Referanser: Sarang Shaikh, Sule Yildirim Yayilgan, Erjon Zoto og Mohamed Abomhara: Dataset on travellers’ acceptance of border control technologies: Insights from METICOS pilot trials. Science Direct