Nytt energisamarbeid mellom Norge og Danmark

– Norge og Danmark har lang tradisjon med samarbeid som har tjent begge våre land godt, og vi har mye å lære av hverandre, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Torsdag var han i København for å signere en ny samarbeidsavtale med den danske energiministeren Lars Aagaard. Bakteppet er det norske kongeparets offisielle besøk i nabolandet. Avtalen har tre hovedsatsinger: havvind, karbonfangst- og lagring og hydrogenteknologi.

Norge har store planer om å bygge ut mye vindkraft i Nordsjøen, og for to uker siden ble Stortinget enige om en plan for feltet Sørlige Nordsjø II. Feltet ligger svært nært Danmark, men kompromisspartnerne Ap, Sp, SV, MDG og KrF ble enige om at det ikke skulle bygges noen såkalte hybridkabler til utlandet som del av utbyggingen.

I den nye avtalen slår Norge og Danmark fast at man skal samarbeide om kraftnett og infrastruktur for kraft til sjøs.

Det slås også fast at Statnett og den danske motparten Energinett sammen skal se nærmere på kraftnettet og se på muligheten for å utvikle hybridprosjekter i Nordsjøen.