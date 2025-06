NYT: Bombefly fra USA tilsynelatende på vei over Stillehavet

Det skjer samtidig som USAs president Donald Trump etter planen skal hjem til Det hvite hus etter et opphold i New Jersey, melder avisen New York Times.

Ifølge avisen vurderer Trump nå om USA skal slutte seg til Israels forsøk på å ødelegge Irans atomanlegg.

Torsdag denne uken sa den amerikanske presidenten at han innen to uker skal ta en avgjørelse om å gå inn i krigen mot Iran på Israels side eller ei.

Det er ikke kjent hvor bombeflyene er på vei, men to amerikanske tjenestepersoner sier til nyhetsbyrået Reuters at USA flytter B-2-flyene til stillehavsøya Guam.

Ifølge The Wall Street Journal sender dette et signal om at USA ønsker å ha bombeflyene på plass i tilfelle de skulle trengs mot Iran.

B-2 kan utstyres med USAs 13.600 kilo tunge GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, en bombe designet for å ødelegge mål dypt under bakken. Dette er våpenet som eksperter mener kan brukes til å angripe Irans atomprogram.

Kilder i det amerikanske forsvaret som WSJ har snakket med, sier imidlertid at det ikke er blitt gitt ordre om å forberede et angrep.

Det amerikanske forsvarsdepartementet har ikke uttalt seg om eller bekreftet meldingene om flyttingen av bombeflyene. Det er derfor heller ikke kjent om det har en sammenheng med spenningene i Midtøsten å gjøre.