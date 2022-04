Nye letetillatelser for CO2-lagring: – Norge skal beholde lederrolle

Tildelingen for Nordsjøen går til Equinor, mens tildelingen for Barentshavet går til et samarbeid mellom Equinor, Horisont Energi og Vår Energi, opplyser Olje- og energidepartementet.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier målet er at norsk kontinentalsokkel skal beholde en lederrolle på fangst og lagring av CO 2 .

– Jeg er opptatt av å gjøre attraktivt lagringsareal tilgjengelig for selskaper som har et konkret lagringsbehov med basis i kommersiell næringsvirksomhet, sier han.