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luftfart

Nye Equinor-helikoptre stanses på grunn av støy

Vernetjenesten i Equinor bruker sin stansingsrett for å ta nye helikoptre ut av drift på grunn av for mye støy.

Equinor har måttet slutte å bruke enkelte helikoptermodeller til persontransport etter over 100 meldinger om helseplager som følge av støyen.
Equinor har måttet slutte å bruke enkelte helikoptermodeller til persontransport etter over 100 meldinger om helseplager som følge av støyen. Foto: Arash A. Nejad
NTB
7. juli 2026 - 14:32

Fagforbundet Safe skriver at vernetjenesten i Equinor tar de nye Leonardo AW189-helikoptrene ut av drift, skriver NRK.

De har registrert 169 tilfeller av støyplager, hvorav 129 var knyttet til tinnitus. Plagene dreier seg også ifølge forbundet om hodeverk, ubehag og utmattelse.

Målinger har vist 94-101 desibel støy i helikoptrene. Det er vesentlig høyere enn de gamle helikoptrene der det lå på 90 desibel, skriver kanalen.

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Undersøkelser viste at støyen ikke gir varig skade ved korrekt bruk av dobbelt hørselvern, sa Equinor i høst. Da hadde 40 personer meldt om helseplager.

Pressetalsmann Gisle Ledel Johannessen i Equinor bekrefter til Aftenbladet at helikoptrene er tatt ut av ordinær passasjertransport.

– De blir erstattet av AW139. Equinor er i dialog med vernetjenesten og Havindustritilsynet (Havtil) om saken, sier han og påpeker samtidig at AW189 er godkjent av Luftfartstilsynet for bruk på norsk sokkel.

Helikoptrene er for øyeblikket på Sola for tester og tiltak knyttet til støyplagene, ifølge Firdaposten.

I denne saken kan du se video fra da TU var med på tur med helikoptertypen i fjor. 

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EquinorLeonardo Helicoptersluftfart
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