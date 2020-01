Ny rapport: Elbilen kan utrydde hver fjerde jobb i tysk bilindustri

Elbilenes utbredelse kan føre til en massiv jobbdød i Tyskland. En ny rapport utarbeidet av NPM på oppdrag fra tyske myndigheter, anslår at så mye som 410.00 industriarbeidsplasser kan forsvinne frem mot 2030.

Bilindustrien er en av de klart største industriene i Tyskland, med en omsetning på 422 milliarder euro. I 2017 eksporterte Tyskland over fire millioner biler, ifølge bilindustriforbundet VDA.

For å sette det i perspektiv, er omsetningen til den tyske bilindustrien nær åtte ganger større enn omsetningen fra utvinning av olje og gass i Norge.

Asiatiske batterier

Jaguar I-Pace og Audi E-Tron. Foto: Marius Valle

For tysk bilindustri og underleverandørene, er faren at tyskerne gjør seg avhengige av utenlandske leverandører for å bygge elbiler. Batterier bygget i Kina spiser direkte av den tyske verdiskapningen, dersom de brukes i biler som bygges i Tyskland.

Også bilimport er en fare for industrien. Dersom tyskerne ikke klarer å henge med i elektrifiseringen, og importen av biler øker, vil det føre til tap av inntil 240.000 arbeidsplasser knyttet til bygging av biler. Det tilsvarer hver fjerde bilkonstruksjonsarbeidsplass.

Håper på tysk el-offensiv

Dette er imidlertid det verste scenariet i rapporten. Leder i den tyske fagforeningen Industriegewerkschaft Metalls (IGM), Jörg Hofmann, leder arbeidsgruppen som har utarbeidet rapporten. Han sier til nyhetsbyrået DPA at dette bare vil skje dersom tysk industri ikke produserer batterier eller en betydelig andel elbiler i landet.

Hofmann sier at tyske bilprodusenter har våknet, og at det er en offensiv av nye elbilmodeller på vei. Og selv om han ikke tror dette i seg selv garanterer at industrien vil lykkes, er han optimistisk.

Rapporten oppfordrer til at det etableres regionale kompetansesentre for videreutdanning av dem som jobber i industrien. Disse bør etableres på tvers av selskaper.

Nedgang fra 2022

Bilindustriforbundet VDA har kritisert rapporten for å være urealistisk i sitt mest ekstreme scenario. de tror at det er mer realistisk med et tap av inntil 88.000 jobber knyttet til forbrenningsmotor-drivlinjer i 2030.

Forbudets leder, Kurt-Christian Scheel, sier til DPA at skiftet til elbiler kommer til å kreve omstilling som vil gi lavere sysselsetting i industrien. I det ekstreme scenariet selges det 10 millioner elbiler frem mot 2030. I det moderate scenariet selges det 2,3 millioner elbiler.

Utvikling i ansatte i bilindustrien dersom det selges 10 millioner elbiler i Tyskland frem mot 2030. Faksimile: NPM-rapport " ZWISCHENBERICHT ZUR STRATEGISCHEN PERSONALPLANUNG UND -ENTWICKLUNG IM MOBILITÄTSSEKTOR"

I begge scenarier beregner rapporten at sysselsettingen i bilindustrien vil gå nedover fra 2022. Det er i størst grad fagarbeidere som vil forsvinne, men også en del spesialister.

Uansett hvordan industrien påvirkes dette tiåret, er det ifølge rapporten helt sikkert at bilprodusentene ikke lenger vil være ansvarlig for verdiskapning og sysselsetting på det nivået de er i dag.

Dette fordi elbiler er langt enklere konstruksjoner enn biler med kompliserte forbrenningsmotorer og drivlinjer. Dermed kreves det mindre arbeidskraft for å sette sammen en elbil.

Elbilmotorer har langt færre deler enn forbenningsmotoren. Motoren til VWs ID.3 får plass i en sportsbag. Foto: Volkswagen AG

Elbilbatterier en utfordring for flere land

En av de sentrale komponentene, batteriet, produseres i dag i liten grad av bilprodusentene selv. De leveres for det meste av asiatiske leverandører.

Det gjelder ikke bare tysk bilindustri, men også Nissan (Japan), Renault (Frankrike) og Tesla (USA).

Og selv om noen bilprodusenter produserer batterier, leveres cellene til batteriene særlig av asiatiske underleverandører. Derfor er det flere som etterlyser initiativ for tysk produksjon av celler til bilindustrien, som kan sikre at flere jobber forblir i Tyskland.

Også krefter i EU, og industrikrefter i Tyskland og Frankrike, ønsker at det etableres storstilt celleproduksjon i Europa. Så langt har svenske Northvolt de største konkrete planene, som blant annet innebærer at de skal samarbeide med Volkswagen om leveranse av celler til batteriene deres.

Samarbeidet består i å bygge et kompetansesenter for celleproduksjon hos Volkswagen. Målet er full produksjon i årsskiftet 2023-2024.

Samfunnsutfordring

Volkswagen-sjef Herbert Diess mener utsiktene til å miste flere hundretusen jobber er en utfordring for samfunnet. Over 800.000 mennesker jobber i bilindustrien i Tyskland. Et eventuelt økende salg i Nord-Amerika eller Kina vil neppe komme tyske industriarbeidere til gode. Importvern gjør at det heller lønner seg å etablere fabrikker i disse områdene.

Understellet til Audi E-tron. Foto: Marius Valle

Samtidig faller salget av nye biler globalt, i en tid hvor tyske bilprodusenter må investere i ny teknologi for å kunne henge med i elektrifiseringen. Produsentene er avhengig av å selge biler, helst dyre biler, for å finansiere dette.

Det lover ikke spesielt godt. Områder hvor bilindustrien og dens leverandører er hjørnesteinsbedrifter, kan rammes spesielt hardt. At fabrikker legges ned, og at industriaktører varsler kutt i årsverk skaper overskrifter. Men ifølge Rüdiger Bresien i IGM er det ikke mye oppmerksomhet rundt midlertidige ansatte som mister jobbene sine. IGM ser at dette skjer mange steder nå, sier Bresien til New York Times.

Han bekymrer seg over at frustrerte arbeidere kan trekkes mot populistiske ytre høyre-partier om arbeidsledigheten stiger. Tyskland unngikk såvidt en resesjon i 2019, ettersom økonomien vokste 0,1 prosent i tredje kvartal, etter å ha krympet 0,2 prosent i andre kvartal. Ved to kvartaler med fall i BNP har man en teknisk resesjon.

I fjerde kvartal opplevde Tyskland nok en gang moderat vekst i BNP. For hele 2019 vokste BNP med 0,6 prosent. Dette er den svakeste økonomiske veksten Tyskland har hatt på seks år, ifølge Bloomberg.