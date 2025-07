Ny ordning skal gjøre det mer lønnsomt å dele fornybar kraft i næringsområder

– Nå fastsetter vi en delingsordning tilpasset næringsområder som vil gi aktører større insentiv til å investere i fornybar kraft på bebygd areal. Fritaket for elavgift og nettleie vil øke lønnsomheten for solcelleanlegg og annen fornybar kraft, sier energiminister Terje Aasland (Ap)

Ordningen, som trer i kraft 1. januar 2026, gjelder for næringsparker, industriparker og lignende der virksomheter samarbeider og deler infrastruktur. Den omfatter ikke generell næringsbebyggelse i by- og sentrumsområder.

Aasland understreker at tiltaket har flere fordeler:

Ordningen vil kunne bidra til mer kraft samtidig som man unngår naturinngrep.

Delingsordningen tillater kraftprodusenter å dele strøm innenfor samme eiendom og nærliggende eiendommer i et næringsområde. Energidepartementet vil i samarbeid med Reguleringsmyndigheten for energi (RME) utarbeide en veileder for å tydeliggjøre avgrensningen av næringsområder.