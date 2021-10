CO2-fangst biogass

Ny metode skal halvere energiforbruket til CO₂-fangst ved biogassanlegg

Forskere fra Danmarks tekniske universitet (DTU) har utviklet en ny metode for fangst av CO₂ som fanger gassen i et fast stoff i stedet for i en væske. Nå skal teknologien testes på et svensk biogassanlegg.