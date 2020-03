Ny brannstasjon kommer til å lukte svidd

Den eneste brannstasjonen i Oslo sentrum ligger under Y-blokka. Den må bort når Y-blokka skal rives og det skal bygges nytt regjeringskvartal. Ny hovedbrannstasjon kommer på Bryn. Derfor trenger hovedstaden en ny Sentrum brannstasjon. Den skal ligge rett sør for Havnelageret, mellom Akershus festning og sjøen.

Arkitektkonkurransen vakte uvanlig stor oppmerksomhet, og juryen fikk 100 forslag å gå gjennom. Nå er jobben gjort, og det skandinaviske arkitektselskapet Gottlieb Paludan Architects gikk av med seieren.

Robust og tilpasningsdyktig

Praktisk talt samtlige av forslagene ble vist på tu.no tidligere i år, du kan selv se gjennom dem her, og se om du er enig med juryen.

Harald Martin Gjøvaag er påtroppende administrerende direktør i den norske avdelingen av Gottlieb Paludan. Gjøvaag sier til Teknisk Ukeblad at han håper og tror en grunn til at de vant er at de har levert et robust og tilpasningsdyktig forslag.

– Det er alltid vanskelig å treffe planken med første forslag. Nå skal de ulike løsningene optimaliseres, prosjekterende ingeniører skal inn og utkastet skal bearbeides. Vi har mye erfaring med bygg som ikke bare rommer mennesker, men også mye maskiner og utstyr, sier Gjøvaag.

Han forteller at de har vurdert flere forslag internt før et valg ble tatt. Selskapet har brukt i overkant av fire månedsverk på jobben så langt, og en rekke medarbeidere har bidratt.

– Vi har spesialkompetanse på implementering av teknologi. I en brannstasjon er nok det en fordel. Her skal det skilles mellom ren og skitten sone, vi har soner for aktivt arbeid og områder der mannskapene kan hvile.

Brent tre som kledning

I de hundre forslagene som kom inn var det store variasjoner i utformingen. Utkastet som vant fremstår som nærmest klinisk rent for designmessige krumspring. Gjøvaag forteller at det ikke er en tilfeldighet, og at de har brukt mye tid på utfordringen med å lage et bygg som ikke skal være et publikumsbygg, men som likevel skal ha god tilgjengelighet for publikum.

– Brannmateriellet, utstyret og bilene blir en del av det visuelle uttrykket. Derfor har vi brukt mye vinduer. Så har vi valgt en tydelig geometri og materialbruk, sier Gjøvaag.

Fasadematerialene i første etasje er trekledning som er brent, en gammel japansk teknikk som første gang ble brukt i Norge da Powerhousealliansen renoverte gamle kontorlokaler på Kjørbo i Bærum. Det samme monteres i disse dager på et nytt bygg som Sintef og NTNU fører opp i Trondheim. Gjøvaag sier at brent tre er valgt både ut fra estetiske og miljømessige hensyn. Brent tre skal være spesielt motstandsdyktig mot både sopp- og fuktskader, og vedlikeholdsfritt.

– Så er det jo litt morsomt at det lukter litt svidd av en brannstasjon, legger arkitekten til.

For materialvalg kommer en mer detaljert diskusjon mellom arkitekt, oppdragsgiver og rådgiver. Gjøvaag sier at også massivtreelementer kan være et alternativ for brannstasjonen

Byggestart sommeren 2021

– Nå venter forprosjekt og kvalitetssikring, før Bystyret skal behandle prosjektet. Målet er å starte byggingen neste sommer, og ha et ferdig bygg i overgangen 22/23, skisserte adm.dir. for byggherre Omsorgsbygg, Lars Henrik Bøhler.



Jon Myroldhaug, brannsjef i Oslo, sa til Teknisk Ukeblad før juryarbeidet startet at helse- miljø og sikkerhet spiller en viktigere rolle enn tidligere, og at gode arbeidsforhold for mannskapene var et viktig kriterium for ham.

– Vi har et mål om å rykke ut på 60 sekunder på dagtid og 90 sekunder på nattetid. Da må stasjonen fungere optimalt, sier Myroldhaug nå, i en pressemelding fra Omsorgsbygg.



Juryen ble ledet av eiendomsdirektør i Omsorgsbygg Olav Alme, som delte ut premiene sammen med byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, Victoria Marie Evensen. Med seg i juryen hadde han prosjektdirektør Bjørn Kjærnes og utbyggingsdirektør Leif Tore Hanssen fra Omsorgsbygg, Jon Myroldhaug fra Brann- og redningsetaten, samt de eksterne arkitektene Amund Gulden og Stine Bjar.