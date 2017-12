Ny ABB-teknologi kan skru av forurensende gassturbiner offshore

ABB har utviklet et hybrid kraftsystem der batterier delvis erstatter bruk av konvensjonelle gassturbiner på en offshoreplattform.

Det konteinerbaserte batterilagringssystemet – som går under navnet Power Store – kan fjernstyres for drift og vedlikehold, og selskapet skal nå levere systemet til Woodside, Australias største, uavhengige olje- og gasselskap.

Systemet skal installeres på Goodwyn A-plattformen.

– Løsningen vil bidra til Woodsides 2020-mål for CO2-utslippskutt og hjelpe til med reduksjon av drifts- og vedlikeholdskostnader, ifølge ABB.

Sparer 2000 tonn drivstoff

Stian Reite, ansvarlig for smarte kraftnett (smartgrid) i ABB Norge forklarer at den konteinerbaserte batterilagringsløsningen er utviklet som en generell løsning, og ikke til verken dette prosjektet eller olje- og gassbransjen spesielt.

– Energilagring med batterier og microgrid-løsninger blir en stadig viktigere del av energisystemet framover, sier Reite.

Han peker på at med stadig mer uregulerbar kraftproduksjon, og variable høyeffektlaster som busslading og el-ferger, vil slike løsninger bli viktige.

Fakta Goodwyn A Goodwyn A ligger 135 km nordvest for Karratha vest i Australia og har vært i drift siden 1995. Installasjonen veier 55.000 tonn og er over 290 meter høy. Plattformen kombinerer produksjon, reinjeksjon, kraftproduksjon og boligkvarter. Tørrgass og kondensat fra nærliggende reservoarer transporteres til plattformen via et rørnettverk og sendes til Karratha gassbehandlingsanlegg på land. Goodwyn A er designet for opptil 30 produksjonsbrønner, inkludert fem reinjeksjonsbrønner, og har en produksjonskapasitet på inntil 36 000 tonn gass og 11 000 tonn kondensat per døgn. Kilde: ABB

– Særlig gjelder det der man har manglende eller begrenset kapasitet på nettet, og der det vil være dyrt eller vanskelig å bygge konvensjonelt nett, ifølge Reite.

Han mener at løsningen kan gi betydelige utslippskutt.

– Reduksjon i CO2-utslipp er estimert til fem prosent med kutt i gassturbindrivstoff på rundt 2000 tonn i året. Konkret tall på utslippsreduksjon er dessverre ikke tilgjengelig, men utslipp fra 2 000 000 kg fossilt drivstoff er betydelig, sier han.

Erstatter gassturbin

Det er altså på Woodsides Goodwyn-plattform teknologien skal tas i bruk først. Plattformen har vært i drift siden 1995, og benytter seg av kraftproduksjon fra seks gassturbiner. Til sammenligning blir det gigantiske Johan Sverdrup-feltet hjemme i Norge bygget ut kun med én gassturbin.

ABB-løsningen kommer til å erstatte den ene av gassturbinene på Woodside-plattformen.

I tillegg kommer teknologien til å redusere behovet for den nødstrømsdieselgeneratoren.

ABBs Power Store er en konteinerbasert batterilagringsløsning, som blant annet kan erstatte gassturbiner offshore. Bilde: ABB

– Korttidsbackup kommer fra det nye batterilageret som er en integrert del av mikronettverket, og fungerer som roterende reservekreaft – såkalt «spinning reserve», ifølge ABB.

Vanligvis er det slik at man må ha ekstra kapasitet tilgjengelig til enhver tid, for eksempel dieselgenerator eller gassturbin som går på lav belastning og som kan levere effekt raskt ved plutselig bortfall av annen produksjon eller raske endringer i lasten.

– Slik «reservekraft» går da på tomgang og må kunne levere effekt på sekunders varsel. Et batterilager av denne typen kan levere effekt svært raskt og kan da erstatte slik roterende reservekraft, ifølge Reite.

Hovedsatsning for ABB

ABB forklarer videre at et tilhørende såkalt «ABB Ability Microgrid Plus»-styringssystem fungerer som «hjernen» i løsningen og kan benyttes til fjernbetjening av mikronettverket ved behov eller dersom mannskapet forlater plattformen.

– Vi er glade for å samarbeide med Woodside om installasjonen av PowerStore-løsningen for offshore olje- og gassproduksjon. Det vil redusere miljøpåvirkningen og optimalisere kostnader, sier Massimo Danieli, leder for nettkontroll i divisjonen Power Grids hos ABB i en melding fra selskapet.

Her kommer det fram at denne typen løsninger blir svært viktige for ABB i tiden framover.

– Mikronettverk og energilagring er blant hovedsatsningsområdene i vår «next level-strategi». Denne løsningen styrker ABBs posisjon som partner for et sterkere, smartere og grønnere kraftnett, ifølge Danieli.