Det finnes i dag bare en mindre kraftledning på 132 kilovolt (kV) mellom Skaidi og Lebesby.

– I Finnmark er det lite ledig kapasitet i kraftnettet. Den nye ledningen vil bedre forsyningssikkerheten og legge til rette for kraftproduksjon og næringsutvikling, heter det i NVEs vurdering.

Samtidig påpeker de at de har stilt omfattende krav til tiltak for å redusere de negative konsekvensene for natur, fugleliv og reindrift.

– Den kritisk truede fuglearten dverggås har et fugletrekk gjennom Stabbursdalen, hvor kraftledningen er planlagt. Norge har et særskilt ansvar for dverggåsa, og vi anbefaler derfor at den nye ledningen bygges med lavere master gjennom deler av Stabbursdalen og merkes med fugleavvisere gjennom hele dalen, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.

Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesonsavdelingen i NVE. Foto: Joachim Seehusen

Utbyggingen vil også kunne påvirke reinbeitedistriktene i området, mener hun.

– Byggefasen kan bli belastende for reindrifta. Derfor anbefaler vi at anleggsarbeidet legges til tidspunkter hvor rein ikke oppholder seg i de ulike områdene. Vi mener også at Statnett bør sette av midler til en koordinatorfunksjon for reinbeitedistriktene. Både for å redusere arbeidsbelastningen på reindriftsnæringen i anleggsperioden og sikre god dialog med Statnett og reindrifta, sier Nordberg.

Innstillingen fra NVE sendes nå til Energidepartementet, som skal ta den endelige avgjørelsen i saken.