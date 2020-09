NVE-sjef Kjetil har lyttet til kritikerne. Men han vil fortsatt bli kvitt strømtoppene

Debatten rundt effektprising som skulle komme i tillegg til den vanlig nettleien har skapt debatt. Til dels ganske hissig. Mange så for seg at dette kunne true elbilsatsingen. NVE, som har hatt ansvaret for å lage et nytt forslag, har fått 131 tilsvar. De har de tatt mange hensyn og utformet et forslag som svært mange, men ikke alle, har sagt seg godt fornøyd med. Kanskje ikke så rart siden dette i stor grad fjerner hele effektleddet fra regningen til forbrukere.

Men intensjonen om å redusere toppbelastningen på distribusjonsleddet, det vil det som ender opp i boligene våre i form av 230 og 400 volt, står ved lag. Det mener NVE vi heller bør gjøre gjennom ny teknologi. AMS-målere og smart energistyring kan fordele bruken av strøm til perioder av døgnet hvor nettet ikke er så belastet. Da blir det billigere for alle fordi vi slipper kostbar utbygging for å håndtere noen tipper i døgnet. For nettet er et spleiselag vi må betale uansett. I dag snakker vi med NVE-sjef Kjetil Lund.

