NVE og Statnett bør gjennomgå norgespris

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@tu.no.

Det er en viktig sikkerhetsmekanisme at staten har fagmiljøer med kompetanse og kapasitet til å ettergå hverandre. Dette gjelder særlig på områder der de som påvirkes av statlige tiltak, selv har begrensede muligheter til å ettergå det faglige grunnlaget for tiltaket.

På energiområdet har vi sterke miljøer både i Energidepartementet, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statnett.

Nå bør miljøene utenfor departementet kjenne sin besøkelsestid: NVE og Statnett bør gjøre selvstendige faglige vurderinger av Energidepartementets svar til Esa om norgespris.

Bør se på prisfølsomhet

En viktig grunn til at staten bør sørge for alternative vurderinger, er at virkningene av norgespris bæres av mange. Enten gjennom høyere skatter eller mindre velferd eller, mer overordnet, gjennom dårligere utnyttelse av samfunnets ressurser.

Til forskjell fra for eksempel høyprisbidraget , som ressurssterke kraftprodusenter sto klare til å plukke fra hverandre.

Vurderingene bør være mer omfattende enn høringssvarene. Blant annet bør NVE og Statnett vurdere om departementet – i den grad man må forvente for et så omfattende tiltak – har gjennomgått norsk og internasjonal forskning på prisfølsomhet på strømforbruk, og om de har vurdert forskningens gyldighet for norske forhold og årene framover.

Særlig bør de vurdere om departementet har vurdert behov og forutsetninger for forbrukerfleksibilitet i lys av utviklingen i kraftsystemet, markedsløsninger og teknologi for automatisering av forbruk.

Hvis tvil, be om time-out

En Esa-prosess kan være krevende for embetsverket. Et tiltak er kanskje blitt besluttet politisk før det er gjort tilstrekkelige faglige vurderinger.

Så skal tiltaket forsvares faglig overfor Esa, i et format som minner mer om hvordan en advokat forsvarer sin klients interesser enn en faglig vurdering i tråd med utredningsinstruksen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Fra 6000 supportsaker til null – med én automatisering

Da Finansdepartementet for noen år siden skulle forsvare oljeskattepakken overfor Esa, var det dessverre få spor av departementets faglige syn om at petroleumsskatten ga for sterke investeringsinsentiver.

Dynamikken i Esa-prosessen er et ytterligere argument for at statlige fagmiljøer utenfor departementet bør gjøre sine egne vurderinger av norgespris.

Til slutt: Dersom det finnes tvil i Energidepartementet om det faglige grunnlaget for norgespris, bør departementet be Esa om en time-out og utrede norgespris – og alternativene – i et mer egnet format.

Innlegget ble først publisert på Linkedin.