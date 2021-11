NVE åpner for å endre fjernvarmeprisen

I dag er det svært få regler for hvordan prisen på fjernvarme skal settes. Den eneste regelen er at fjernvarmeprisen ikke skal overstige strømprisen. Men i praksis følger fjernvarmeprisen strømprisen.

Fjernvarmeselskapene tolker «strømpris» til å også inkludere nettleie, elavgift og andre avgifter. Det førte til at fjernvarmen i Oslo i september kostet 181,55 øre/kWh for eneboliger og rekkehus.

– Vi vil nå vurdere om dette er den beste løsningen, all den tid fjernvarme som regel produseres fra søppel og bioenergi, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding.

Rekordmange klager

Fjernvarmeloven er fra 1986, altså før liberaliseringen av strømmarkedet da strømprisen var mer forutsigbar. Kravet om var ment for å beskytte kunder med tilknytningsplikt til fjernvarme mot høye varmepriser.

I høst har klagebunken hos NVE vokst i takt med strøm- og fjernvarmeprisene. Fortum Oslo Varme har hatt cirka 180 prosent flere henvendelser til kundesenteret enn på samme tid i fjor.

Mange klager fordi de mener at fjernvarmeprisen har vært høyere enn strømprisen. Mange tar også kontakt fordi de ikke forstår hvorfor fjernvarmeprisen er knyttet til strømprisen. «Dette er spesielt vanskelig å forstå når fjernvarme ikke produseres med strøm, men ofte fra søppel og bioenergi», skriver NVE.

Når NVE behandler klagene, regner de på hva prisen ville vært hvis kunden hadde brukt strøm til oppvarming. Har kunden betalt for mye, kan NVE pålegge selskapet å sette ned prisen og tilbakebetale tilbake mellomlegget.

Bjerkedalen borettslag, ved styreleder Hans Alfred Thorsø, koblet seg av fjernvarmenettet. Foto: Ellen Synnøve Viseth

Koblet seg av fjernvarmenettet

Man skal ikke lenger enn til Sverige før fjernvarmeprisen settes på en helt annen måte. Der ser man på kostnader ved å drifte anlegget, eller hva kunden ville betalt med varmepumpe.

I Intervju med TU i oktober innrømte både NVE og Fortum Oslo Varme at noen kunder kunne ha spart penger på å ha varmepumpe i stedet for fjernvarme.

TU skrev også om Bjerkedalen borettslag i Oslo, som hadde koblet seg av fjernvarmenettet og spart millioner.

– Vi har bare 50-60 prosent av det forbruket vi hadde, målt i kilowattimer, sa styreleder Hans Alfred Thorsø til TU.

NVE skal overlate til et eksternt fagmiljø å foreslå nye regler for utforming av fjernvarmetariffer. De skal også komme med forslag til ny praksis for behandling av klager på fjernvarmeprisen.