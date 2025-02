Saken oppdateres.

Senterpartiet vil stoppe elektrifiseringa av Melkøya, og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum varsler at de vil legge fram forslag i Stortinget i morgen.

– Vi håper at vi klarer å få til flertall og stoppe elektrifiseringen sånn det er lagt opp til nå, sier Vedum på Politisk kvarter i NRK mandag morgen.

Senterpartiet har vedtatt at de er imot elektrifisering av Equinors gassanlegg på Melkøya, som i dag drives av et gasskraftverk. Men i august 2023 ble Arbeiderpartiet og Senterpartiet enige i regjering om en elektrifisering.

– Det var en sak vi tapte i regjering, sier Sp-lederen.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet sier at de fremmer forslag om å stanse elektrifiseringen av Melkøya. Foto: Arash A. Nejad

Han sier at et premiss for Senterpartiet var at det måtte bygges ut minst like mye ny kraft før anlegget kunne åpnes, noe som ikke har skjedd.

– Det har ikke kommet noe ny kraft i Finnmark, jeg tror det er umulig å få det til, sier han.

Vedum mener at det er viktig at det ikke går prestisje i saken hos Arbeiderpartiet.

– Vi må stoppe det prosjektet sånn det er nå, sier han.

SV varslet i helgen at de vil fremme et forslag i Stortinget om å stanse elektrifiseringen av gassanlegget på Melkøya. SV sa det nå er flertall mot regjeringens planer.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Propulse NTNU og prosjekt Valemon: Innovasjon innen norsk romfartsforskning med Xometry’s ekspertise

Omstridt kraftlinje

NVE godkjente i oktober i fjor Statnetts detaljplaner for kraftledningen Skaidi-Hyggevatn og Skaidi transformatorstasjon. Det er denne kraftledningen som skal elektrifisere Equinors LNG-anlegg på Melkøya.

Statnett har anslått byggeperioden til å vare i 3-4 år.

Elektrifiseringsprosjektet har vært svært omstridt, og kritikerne mener det både vil ødelegge for reindriften og tappe Nord-Norge for kraft.

Også selve kraftledningen er svært omstridt fordi den går gjennom reinbeiteområder.