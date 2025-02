– Det er svært skadelig for industrinasjonen Norge at flere partier vil torpedere Nord-Norges viktigste industriprosjekt etter at alt av kontrakter er inngått og spaden er i jorda. Slik styrer man ikke et land, sier Aasland til NTB.

Tirsdag fremmer flere av opposisjonspartiene på Stortinget nye forslag om den planlagte elektrifiseringen av Equinors gassanlegg på Melkøya.

Senterpartiets exit fra regjeringen har gjort at flere øyner mulighet for en omkamp, men Aasland mener det er for sent. – Det er ikke aktuelt for regjeringen å skape usikkerhet for norske arbeidsplasser på den måten. Det er ikke noe juridisk grunnlag for å trekke tillatelsene tilbake. Elektrifiseringen av Melkøya er godkjent og allerede godt i gang, sier Aasland.

– Et fantastisk industriprosjekt

Energiministeren viser til at Equinor skal investere for 13 milliarder kroner på Melkøya.

– I byggefasen skapes det 1700 årsverk. Investeringene gjør at anlegget på Melkøya forlenges til 2050. Det er et fantastisk industriprosjekt som er viktig for Finnmark og Norge, sier han.

Gassanlegget drives i dag av et gasskraftverk, som står for et av Norges største punktutslipp med CO2. Regjeringen vil stanse utslippene ved å drive anlegget på elektrisk kraft, men det vil også legge beslag på mye av kraftressursene i Finnmark.

Melkøya utenfor Hammerfest. Foto: Jan Johannessen

Utsatt oppstart

Aasland understreker at vedtaket regjeringen gjorde da Senterpartiet satt i regjering, gikk ut på at oppstart for elektrifiseringen ble utsatt fra 2028 til 2030.

– Vi har også satt krav om at hvis kraftsituasjonen tilsier det, skal selskapene medvirke til å finne avtalebaserte løsninger med staten om periodevis drift av gassturbinene etter 2030 og fram til 2033.

Han sier at prosjektet er et kraft- og industriløft for Finnmark, som også inkluderer en forsterkning av strømnettet til Øst-Finnmark.

– Vi skal snu den negative trenden med befolkningsnedgang og skape muligheter for folk i Finnmark. Det er det som ligger i potten, alle partier må være klar om at dette handler om å bygge infrastruktur helt til Øst-Finnmark, sier Aasland.

– Spriker i aller retninger

Det er fortsatt usikkert hvilke løsninger for Melkøya flertallet på Stortinget kan bli enige om. Høyre er i utgangspunktet for en elektrifisering, men sammen med Arbeiderpartiet har de ikke flertall alene i Stortinget.

Resten av partiene har imidlertid presentert nokså ulike løsninger for veien videre for anlegget.

– Jeg ser at partiene spriker i alle retninger. Sist ute var Miljøpartiet som vil stenge anlegget helt, påpeker Aasland.

Equinor advarer

Også Equinor har advart mot å endre på Melkøya-planene. Trond Bokn, som er direktør for prosjektutvikling i Equinor, sier til TU at forutsigbarhet er avgjørende for Equinor og partnerne.

– Vi må kunne stole på at forvaltningsvedtak som fattes av norske myndigheter, ligger fast. Vi blir bekymret av utspill som skaper usikkerhet rundt industriens rammevilkår og for investeringer og arbeidsplasser i store industriprosjekter, sier Bokn i en kommentar.