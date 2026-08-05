Novo Nordisks driftsresultat overgår prognoser – og hever forventningene

Novo Nordisk, som er avgjørende for dansk økonomi, rapporterte et justert driftsresultat på 33,4 milliarder danske eller 49,2 milliarder norske kroner i årets andre kvartal. Det er 11 prosent mer enn i samme periode i fjor. Omsetningen er på 78,5 milliarder danske eller 115,6 milliarder norske kroner.

Novo Nordisk er produsent av diabetes- og slankemedisinene Ozempic og Wegovy, og kjemper for å ta tilbake tapt terreng mot det amerikanske selskapet Eli Lilly. Resultatet kommer etter at slankemiddelet Wegovy ble lansert i pilleform.

Novo Nordisk opplyser at endringen i årets justerte omsetning og driftsresultat nå anslås å være mellom 0 og minus 6 prosent sammenlignet med 2025. Det er en oppjustering fra et tidligere intervall på mellom minus 12 og minus 4 prosent for begge størrelsene.

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