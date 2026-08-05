Abonner
Novo Nordisk

Novo Nordisks driftsresultat overgår prognoser – og hever forventningene

Det danske legemiddelselskapet Novo Nordisk løfter prognosene sine for hele året etter sterke resultater i årets andre kvartal.

Selskapet er Danmarks største og omsatte for nær 500 milliarder kroner i fjor.
Selskapet er Danmarks største og omsatte for nær 500 milliarder kroner i fjor. Foto: Imago / Ritzau Scanpix
NTB
5. aug. 2026 - 07:14

Novo Nordisk, som er avgjørende for dansk økonomi, rapporterte et justert driftsresultat på 33,4 milliarder danske eller 49,2 milliarder norske kroner i årets andre kvartal. Det er 11 prosent mer enn i samme periode i fjor. Omsetningen er på 78,5 milliarder danske eller 115,6 milliarder norske kroner.

Novo Nordisk er produsent av diabetes- og slankemedisinene Ozempic og Wegovy, og kjemper for å ta tilbake tapt terreng mot det amerikanske selskapet Eli Lilly. Resultatet kommer etter at slankemiddelet Wegovy ble lansert i pilleform.

Novo Nordisk opplyser at endringen i årets justerte omsetning og driftsresultat nå anslås å være mellom 0 og minus 6 prosent sammenlignet med 2025. Det er en oppjustering fra et tidligere intervall på mellom minus 12 og minus 4 prosent for begge størrelsene.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
Com4
Gir drivstoffbransjen sanntidskontroll
SpaceX sikter høyt og ønsker å hente inn 75 milliarder dollar i den kommende børsnoteringen, som i så fall blir tidenes største.
Les også:

SpaceX prises til 1765 milliarder dollar før børsnotering

Novo NordiskØkonomi
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.