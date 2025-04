Norwegian Tech Award: Jakter kandidater til prestisjepris

Hvert år deler Teknisk Ukeblad ut prisen Norwegian Tech Award.

Nå ønsker vi forslag til verdige kandidater til årets pris, som deles ut under Kongsberg Agenda torsdag 20. juni. For å få et best mulig utvalg av kandidater er det ønskelig med forslag og innspill fra våre lesere. Har du tanker om hvem som bør vinne årets pris, kan du tipse oss på e-posten techaward@tu.no.

TU Medias administrerende direktør og ansvarlige redaktør Kristina Fritsvold Nilsen vil gjerne presentere juryen for flere gode kandidater.

– Det jobbes hardt og godt i norske teknologimiljøer som bringer nasjonen inn i verdenstoppen innen flere nisjer. Vårt ønske og ambisjon er å fremme kunnskapen om hva norsk teknologi kan bidra med i verden. Nominasjon til Norwegian Tech Award er en fin måte å få vist det fram på, sier Fritsvold Nilsen.

Kriterier og vinnere

En bredt sammensatt jury vil så avgjøre hvem som fortjener selve hovedprisen.

Dette er kriteriene:

Kandidatene skal representere en god ingeniørmessig løsning, et prosjekt eller et gjennombrudd på et teknologisk eller samfunnsmessig problem. Teknologien eller løsningen må være utviklet hovedsakelig i Norge og dokumentert med minimum et demoanlegg/prototyp eller gjennomført leveranse.

Vinneren i 2024 var Crovus Energy, og i 2023 vant Kongsberg Defence & Aerospace med luftvernsystemet Nasams. Blant tidligere vinnere finner vi selskaper fra ulike sektorer, som Cognite, Nordic Semiconductor, Zivid og Thermo Fisher Scientific, Distruptive Technologies og Zaptec.

Kjetil Dent Tranberg og Thor Humerfelt fra Corvus Energy kunne slippe jubelen løs da de ble tildelt Norwegian Tech Award 2024. Foto: Arash A. Nejad

– Bare vinnere

Kandidatene presenteres på TU.no i forkant av prisutdelingen. Og finalistene presenterer sine løsninger foran juryen i forkant av Kongsberg Agenda.

Som i fjor vil prisen bli delt ut foran et stort publikum på hovedscenen under Kongsberg Agenda.

– Det er ingen tapere i denne konkurransen, bare vinnere. De som ikke får selve hovedprisen, får en unik mulighet til å presentere seg og sine løsninger, sier Nilsen.

Hun legger til at det slett ikke er tilfeldig at prisen har det litt unorske navnet «Norwegian Tech Award».

– Bare det å være nominert, henger høyt. Vi har fått tilbakemeldinger fra tidligere kandidater om at de bruker nominasjonen for alt det er verdt, ikke minst internasjonalt, sier hun.

På Kongsberg Agenda

Det var i 2023 at TU Media innledet et samarbeid med Kongsberg Agenda om at prisen deles ut nettopp under dette arrangementet. TU Media-sjef Kristina Fritsvold Nilsen er svært fornøyd med at samarbeidet fortsetter også i 2025.

– Kongsberg er og blir en teknologiby, noe den har vært i mer enn 400 år. Det er midt i blinken å presentere sterke kandidater og utrope en vinner av Norwegian Tech Award i sentrum av Kongsberg, sier Nilsen, som også selv sitter i juryen.

Juryen har i de siste årene hatt representanter fra Abelia, Forskningsrådet, Norsk Industri, Nito, Tekna og andre organisasjoner med godt innblikk i det som rører seg av innovasjon og nye løsninger.

Årets jury vil bli presentert samtidig med kandidatene.