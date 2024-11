Northvolt søkte forrige uke konkursbeskyttelse i USA. Dette skal gjøre det mulig for dem å få tilgang på ny finansiering.

Nå vurderer de tilsvarende tiltak i Sverige, skriver SVT. Northvolts avtroppende konsernsjef Peter Carlsson sier at de kanskje vil sette i gang en rekonstruksjon i løpet av en til to måneder.

Carlsson medgir i intervjuet at selskapet har feilberegnet kompleksiteten ved å sette opp stor batteriproduksjon. I 2017 hevdet han at de i fremtiden ville kunne ha en produksjon på 35 millioner battericeller i uken. I høst var produksjonen kommet opp i 60.000 battericeller i uken.

Burde tråkket på bremsen tidligere

Han sier at de har visst at det er vanskelig å få til, men at de har vist at de klarer å produsere celler. Han sier at det er storskalaproduksjon i Skellefteå som har tatt lenger tid enn de først trodde.

Northvolt har utvidet med en rekke prosjekter før celleproduksjonen var oppe og gikk, og har nå trukket seg ut av flere av disse. Carlsson medgir overfor SVT at selskapet burde ha trykket inn bremsen tidligere da de så at produksjonen i Skellefteå ikke gikk etter planen.

Han sier at han tar på seg ansvaret for dette. Før helgen ble det klart at Carlsson trekker seg som konsernsjef for Northvolt.