Northvolt-kjøper har ikke skaffet penger

I august ble det klart at konkursboet etter Northvolt ble solgt til det amerikanske batteriselskapet Lyten. Men så langt har de ikke klart å skaffe alle pengene, skriver Svenska Dagbladet.

Opprinnelig skulle Lyten sikre finansiering i oktober, deretter i desember, og nå skal planen være januar, skriver avisen. Det er ikke offentlig kjent hvor mye Lyten betaler for Northvolt, men de skal ha betalt et beløp i august.

Når hele handelen faktisk blir gjennomført, er uklart. En av avisens kilder med kjennskap til prosessen sier at det er krevende å få inn de riktige investorene. Den siste tidens geopolitiske dramatikk har bidratt til å gjøre det vanskeligere, ifølge kilden.

Det er i praksis fabrikken i Skellefteå det dreier seg om. Her bygget Northvolt opp en gigafabrikk for å produsere celler til batteripakker. I tillegg er FoU-senteret i Västerås og anlegg i Heide i Tyskland del av kjøpet.

Lønner 170 ansatte

Northvolt begjærte seg konkurs 12. mars i fjor. Dette etter lengre tid med økonomiske vanskeligheter.

Fabrikken i Skellefteå stengte ned i mai i fjor, etter at den hadde fortsatt produksjon av celler for Scania en periode etter konkursen.

Bostyrer Mikael Kubu vil ikke kommentere finansieringen, men forteller til avisen at Lyten siden 1. november har betalt lønn for de rundt 170 ansatte i Skellefteå, og driftskostnader.

Det skal imidlertid ikke være noen produksjon der. De ansatte jobber med vedlikehold av maskiner og utstyr i påvente av gjenåpning.

Lytens markedssjef Keith Norman sier i en uttalelse til Svenska Dagbladet at de ønsker å sluttføre kjøpet så raskt som mulig, men at deler av planen tar lengre tid enn ventet.