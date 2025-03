Konkursbestyrer Mikael Kubu sier til Dagens Industri at han ikke ser noen problemer med å selge til Kina. Boet skal selges til den som er villig til å betale mest.

– Oppdraget som konkursforvalter er å skaffe mest mulig penger til kreditorene, sier han til avisen.

Han beskriver samtidig selskapet som «et gigantisk oppstartsselskap».

Hvorvidt det er en sikkerhetsrisiko er opp til svenske myndigheter å vurdere, sier han til DI.

Det skal være flere interesserte, både fra Sverige og andre land. Selskapet kan selges helt eller i deler. Kubu påpeker at Nortvolt er mye mer enn fabrikken i Skellefteå, og at produksjonen av battericeller bør kunne fortsette.

Kinesisk elefant i rommet

Rystad Energy-partner Lars Lysdahl tror det er sannsynlig at et asiatisk selskap kan komme til å kjøpe deler av selskapet.

– Kineserne har skalert opp produksjonen av celler noe voldsomt siden 2020, og mer enn noen hadde trodd. Det har gjort at prisene har falt og konkurransen er vanskeligere enn det så ut som da Northvolt startet i 2017, og siden 2021, sa Lysdahl til TU etter at nyheten om konkursen sprakk onsdag.

Ifølge Aftonbladet håper Kubu at de vil klare å opprettholde virksomheten, og bevare en andel av stillingene i Northvolt. De starter dialogen med de største kundene og eierne først.

– Ambisjonen er å få til en slik avtale, sier han til avisen.

Tollbarrierer kan gjøre det vanskeligere å importere fra Kina. Det gjør at kinesiske celleprodusenter vil etablere produksjon i Europa.

– Hvis noen plukker opp utstyret her kan kanskje nytt blod få opp igjen celleproduksjonen ganske raskt. Men hvem kjøper skal være er vanskelig å spå, sier Lysdahl.

Urolig minister

Sveriges næringsminister Ebba Busch kaller konkursen et strategisk tilbakeslag for Europa, skriver Dagens Nyheter.

Busch mener det er er viktig for Europa å ha egen batteriindustri, og frykter at en pågående industrikrig kan gjøre at vi blir fanget mellom USA og Kina.

– Styrken til Northvolt har vært at det har vært en europeisk batteriprodusent og dermed en maktfaktor som kunne ha redusert avhengigheten av Kina. Northvolt har vært grønn på ordentlig – det er ikke produkter som bare er grønne på papiret, men som produseres med skitten brunkull et annet sted, sier hun til avisen.

Hun er urolig for at konkursen kan bidra til at Europa legger sin skjebne i Kinas hender, og sier at hun overfor EU har talt for at Europa må redusere regelbyrden for bedriftene. Regjeringen har forsøkt å hjelpe Northvolt i tiden før konkursen, sier hun.