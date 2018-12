Norske, smarte ovner skal spare strøm over hele verden

Hva er muligheten for at en ny aktør kan ha muligheter i et så modent marked som panelovn-markedet? Stor, skal vi tro Philip Bryn-Haugland i Mill. Han begynte i familieselskapet, og tok fatt i sin egendefinerte utfordring: Produsere panelovner med moderne design og ny teknologi.

Det lykkes over all forventning. Nå selger de ikke bare ovner til norske forbrukere, men eksporterer dem til Nord-Amerika, Korea og i disse dager også til Kina.

Det mest spennende er hvordan de nye ovnene med WiFi kan integreres i smarthus med energistyring. De har laget sin egen app som for en gangs skyld gjør det enkelt å spare strøm. De kan også lett integreres i energiselskapet Tibbers nye intelligente app, og da får man automatisert strømsparingen. På den måten kan panelovnen lære nye triks og oppføre seg så grønt som det lar seg gjøre.

Vi snakker med Bryn-Haugland om panelovnens utvikling og fremtid.

Podcasten Teknisk Sett

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podcast Teknisk sett.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

