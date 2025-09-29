Norske Skog har blitt for grønne – kan tape store summer

– I praksis betyr det at vår konkurransekraft svekkes voldsomt, til fordel for konkurrenter som har betydelige høyere utslipp enn oss, sier administrerende direktør Håvard Busklein i Norske Skogs fabrikk på Skogn til Trønderavisa.

Han har nylig møtt lokale politikere for å diskutere problemet.

Ifølge et nytt EU-direktiv skal bedrifter som er mer enn 95 prosent fossilfrie, miste retten til frikvoter for CO 2 -utslipp.

Fabrikken har kuttet 95 prosent av sine utslipp og satser på å kutte enda mer. På grunn av direktivet faller Norske Skog utenfor insentivordningen.

Dermed kan Norske Skogs fabrikk i Skogn tape 80 til 100 millioner kroner hvert år i de neste fire årene.

Paradokset i miljøpolitikken

– Insentivet for å bli fossilfri forsvinner, sier Håvard Busklein i Norske Skog. Foto: Norske Skog

– Insentivet for å bli fossilfri forsvinner. Vi har tatt ned 95 prosent av utslippene våre, og når man nesten er i mål, mister vi fordelene ved å være en grønn bedrift, sier Busklein til avisa.



– Vi mener at ordningen må innrettes slik at vi fortsatt

skal ha mest mulig konkurransekraft – ved å være mest mulig grønn.

– Hvis Norske Skog skulle snu på flisa og begynne å forurense enda mer, så vil de faktisk komme innenfor frikvoteordningen, sier Ingvild Dalseg (H), som leder hovedutvalg for næring og industri i fylkestinget.