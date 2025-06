Norske Scatec skal levere vind- og solkraft i Egypt i 25 år

Den ene avtalen gjelder et solkraftanlegg på 1 gigawatt, som gjør at dette prosjektet kan gå videre til byggefasen. Prosjektet er et hybridanlegg med både solkraft og batterier.

Prosjektet vil bli bygget i to faser. Første fase er planlagt å starte opp i første halvdel av 2026. Andre fase er planlagt ferdigstilt i andre halvdel av 2026.

Målet med prosjektene er å få fart på Egypts overgang til grønnere og mer bærekraftig energibruk, ifølge en pressemelding fra Scatec.

Vindprosjektet skal plasseres i Ras Shukeir, nord for Hurghada, et sted med noen av verdens beste vindforhold for landbaserte vindkraftanlegg.

– Dette prosjektet bekrefter Scatecs posisjon som et av de ledende selskapene innen fornybar energi i Egypt. Vi utvikler nå fire store fornybarprosjekter i landet, bygd på ulike teknologier, sier Scatecs konsernsjef Terje Pilskog i meldingen.

Egypt har ifølge nyhetsbyrået Reuters som mål at fornybar energi skal utgjøre 42 prosent av landets strømproduksjon innen 2030. De siste årene har landet imidlertid vært sterkt avhengig av naturgass, mens sol-, vind- og vannkraft bare utgjør 11,5 prosent av strømproduksjonen.