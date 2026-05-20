Norske kommuner må ut av kjernekrafttåken

Kjernekraftutvalget konkluderte som ventet med at kjernekraft er for dyrt, at det tar for lang tid for å bidra til klimamålene i 2050 og at det er en stor samfunnsmessig beslutning som fordrer sterk statlig styring og medvirkning gjennom hele verdikjeden.

Disse konklusjonene er i tråd med vurderingene om kjernekraft som Klimaråd gjorde i sin 2026-rapport, nylig utgitt av Norsk klimastiftelse. Klimaråd konkluderte med at det ikke er «hensiktsmessig, verken basert på klima, nasjonal forsyningssikkerhet eller samfunnsøkonomi, at Norge går foran i et kostbart og usikkert teknologiløp» når det gjelder kjernekraft.

Kjernekraftutvalgets rapport bør være en vekker, ikke minst for kommuner som har latt seg overbevise om kjernekraftens mulige oppsider. Det er ingen realisme i at det bygges kjernekraftanlegg spredt over hele Norge gjennom en desentralisert satsing nedenfra.

Tak for naturnedbygging

Derimot er det akkurat en desentral satsing nedenfra som trengs for å få i gang utbygging av både vann-, vind-, og solkraft. Nok kraft er avgjørende for å sikre utslippsreduksjoner. Samtidig må nettet ha kapasitet til at virksomheter faktisk kan gjennomføre elektrifisering.

Ett enkelt tiltak kan ikke fikse på dette. Klimaråd har derfor satt sammen en pakke med anbefalinger. Den første er å innføre arealnøytralitet som prinsipp for samfunnsutviklingen, samt et nasjonalt tak for årlig nedbygging av naturareal.

Den mest verdifulle naturen, som karbonrike arealer, inngrepsfri natur og særlig verdifulle økosystemer, må beskyttes gjennom vern.

Befaring på potensielt kjernekraftverk i Taftøy Næringspark i Aure og Heim kommuner. Foto: Eirik Helland Urke

Det neste grepet er å innføre en naturavgift, som gjør at inngrep i naturen får en kostnad. Dette vil påvirke lønnsomheten ved prosjekter – og dermed lokalisering og løsninger. Grå arealer vil bli mer attraktive.

Foreslår utredningsansvar

Å sørge for at nok kraft er et politisk ansvar. Noe ligger på nasjonalt nivå, men svært mange beslutninger fattes i kommunene.

Klimaråd mener at alle kommuner, alene eller sammen med nabokommuner, innen neste år bør ha kartlagt arealer som kan egne seg for mulig ny landbasert kraftproduksjon. Vi foreslår et pålagt utredningsansvar,

Kommunene blir ikke pålagt å utrede alle planforslag, men må selv ha en overordnet plan for bidrag til det fornybare energisystemet. Klimaråd vil videreføre kommunal vetorett i enkeltsaker.

Klimaråd foreslår også å gi NVE i oppgave å gjennomføre pilotforsøk med omvendte auksjoner for kraftutbygging på (grå) arealer som kommuner har identifisert som egnet.

Forsiktig subsidiering, for eksempel gjennom differansekontrakter, kan være nødvendig.

Kan hindre annen energi

Klimaråd mener at summen av denne pakken kan gi en omstart for kraftutbygging i Norge. Det sikrer at naturhensyn blir bedre ivaretatt, mens differansekontrakter og rask fordeling av inntektene gir grunnlag for fornuftig økonomi for utbygger.

Klimaråd er enig med Kjernekraftutvalget i at en politisk beslutning om å introdusere kjernekraft nå, kan gjøre at andre investeringer settes på vent.

Det er fornybar energi, vind-, vann- og solenergi som må løse Norges kraftbehov de kommende tiårene.

