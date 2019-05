Norsk verftsindustri kan få lederrolle på grunn av klimakrav

Om et par år vil nær halvparten av norske ferger være elektriske, og nå utvikles hybride hurtigbåter på hydrogen og batteri. Statssekretær for Venstre i Klima- og miljødepartementet, Atle Hamar, ser at behovet for å redusere klimagassutslipp er i ferd med å gi norsk verftsindustri en ledende posisjon i verden.

På internasjonale konferanser merker han en stor interesse for den norske satsingen. Over 70 elektriske ferger er bare starten.

I dag snakker vi med Atle Hamar, en ekte næringspolitisk miljøentusiast.

Spill av episoden øverst i artikkelen, eller via instruksjonene under.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Podcasten Teknisk Sett

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podcast Teknisk sett.

