Norsk sokkel har passert toppen – eksporten på rekordnivå

Dataene er hentet fra Brønnøysundregistrene og Statistisk sentralbyrå, og er sammenstilt og behandlet av Econ Intel, skriver Norwegian Energy Parteners i en pressemelding.

– Tallene tyder på at vi er over toppen på norsk sokkel. Effekten av de store utbyggingsprosjektene er i ferd med å avta. For å opprettholde aktiviteten og sysselsettingen må leverandørene i større grad satse på eksport, sier administrerende direktør Ann Christin Andersen i NORWEP.

Etter kraftig vekst fra 2020 viser tall fra SSB at omsetningen i de fire første månedene av 2026 var lavere enn i samme periode i fjor, med en nedgang på rundt tre prosent.

– At vi opprettholder eksporten til tross for en sterkere krone, er imponerende. Det viser at norske leverandører konkurrerer på kompetanse og teknologi, ikke på pris alene, sier administrerende direktør.