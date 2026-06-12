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Nordsjøen

Norsk sokkel har passert toppen – eksporten på rekordnivå

Olje- og gassnæringen har nå passert toppen for eksport og holder seg på om lag 200 milliarder kroner, ifølge energistiftelse.

Det siste halve året har rundt 1450 ansatte i leverandørindustrien mistet jobbene sine og eksporten holder seg på om lag 200 milliarder kroner, ifølge SSB.
Det siste halve året har rundt 1450 ansatte i leverandørindustrien mistet jobbene sine og eksporten holder seg på om lag 200 milliarder kroner, ifølge SSB. Foto: Carina Johansen / NTB
NTB
12. juni 2026 - 09:58

Dataene er hentet fra Brønnøysundregistrene og Statistisk sentralbyrå, og er sammenstilt og behandlet av Econ Intel, skriver Norwegian Energy Parteners i en pressemelding.

– Tallene tyder på at vi er over toppen på norsk sokkel. Effekten av de store utbyggingsprosjektene er i ferd med å avta. For å opprettholde aktiviteten og sysselsettingen må leverandørene i større grad satse på eksport, sier administrerende direktør Ann Christin Andersen i NORWEP.

Etter kraftig vekst fra 2020 viser tall fra SSB at omsetningen i de fire første månedene av 2026 var lavere enn i samme periode i fjor, med en nedgang på rundt tre prosent.

– At vi opprettholder eksporten til tross for en sterkere krone, er imponerende. Det viser at norske leverandører konkurrerer på kompetanse og teknologi, ikke på pris alene, sier administrerende direktør.

Oljeraffineriet på Mongstad i Nordhordland er Norges eneste oljeraffineri. Nå som det er mangel på flybensin etter stengingen av Hormuzstredet har Equinor justert driften på anlegget.
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NordsjøenOlje og gass
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