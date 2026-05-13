Brudd i oljeserviceoppgjøret

Forbundet Styrke opplyser at de har brutt med arbeidsgiverforeningen Offshore Norge i forhandlingene om oljeserviceavtalen.

– Avstanden mellom partene var for stor, så vi ser oss nødt til å bryte forhandlingene, sier forbundsleder Frode Alfheim i Styrke i en pressemelding tirsdag kveld.

Offshore Norge opplyser at de har forhandlet med Styrke og forbundet Safe i to dager om henholdsvis oljeserviceavtalen og brønnserviceavtalen. De to avtalene er likelydende og omfatter rundt 7200 ansatte i leverandørindustrien.

– Vi ga et tilbud på 42.000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Til tross for at dette er i tråd med frontfagsoppgjøret, kom vi dessverre ikke til enighet i denne omgang, sier Elisabeth Brattebø Fenne, forhandlingsleder og direktør arbeidsliv i Offshore Norge, i en pressemelding.

Blir det ikke enighet når partene etter hvert skal til Riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel.

Styrke har over 6600 medlemmer som omfattes av oljeserviceoppgjøret, inkludert dem som jobber i tilslutningsbedrifter utenom Offshore Norge.

Dato for mekling er ennå ikke satt.