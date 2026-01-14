Norsk selskap bygger el-vei med trådløs lading i USA

Induksjon, som mange kjenner fra kjøkkenet, gjør det mulig å overføre strøm trådløst mellom veibanen og kjøretøyet. ENRX, et globalt konsern med hovedkontor i Skien, fokuserer på ulik bruk av induksjon, først og fremst til oppvarming i industrien. Induksjonsherding er ett eksempel.

Så sent som i 2023 begynte selskapet også å satse på el-veier basert på induksjon. Dette skjedde etter at de to opprinnelige selskapene EFD Induction og IPT Technology ble slått sammen.

Nå har ENRX startet byggingen av en 1,2 kilometer lang teststrekning for teknologien i Florida i USA. Planene ble presentert allerede i 2023. Den gang var tanken at strekningen skulle bli 1,6 kilometer lang, men den er altså redusert til 1,2 kilometer.

200 kW

Induksjonsteknologien gir en ladeeffekt på 200 kilowatt og er først og fremst ment for tyngre kjøretøy som lastebiler og varebiler. En fordel med el-veier er at elbiler ikke trenger like store batterier, ettersom de lades under kjøring. Det kreves en spesiell mottaker i kjøretøyet, og i dette tilfellet vil bare særskilt tilpassede testkjøretøy kunne bruke teknologien.

El-veien er en del av et større prosjekt for en 7 kilometer lang motorvei som skal bygges i tre etapper og etter planen stå ferdig i 2029.

Svensk satsing satt på pause

ENRX er en konkurrent til israelske Electreon, som bygde en 1,6 kilometer lang teststrekning for induksjonslading på Gotland. El-veien var en del av et større svensk forskningsprogram ledet av Trafikverket. I programmet deltok også Elonroad, Siemens og Elways, som alle utvikler konduktiv teknologi – det vil si løsninger som krever fysisk kontakt mellom el-vei og kjøretøy.

Planen var at Sverige også skulle få sin første permanente el-vei på E20 mellom Hallsberg og Örebro. Men arbeidet ble satt på pause i 2023 fordi tilbudene som kom inn, lå betydelig over budsjett.

Artikkelen ble først publisert på Ny Teknik