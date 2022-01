Norsk satellitt skytes opp med Spacex' gjenbruksrakett

Mikrosatellitten Hypso-1 er en sjeldenhet fordi den har en i all hovedsak norskutviklet nyttelast som skal brukes til forskning. Satellitten skal skytes opp som en del av Spacex' Transporter 3-oppskytning med raketten Falcon 9. Dette er selskapets gjenbruksrakett.

Det er en gruppe forskere ved NTNUs Smallsat lab som har utviklet satellitten. De har foreløpig ikke fått bekreftet oppskytningsdatoen, men ifølge spaceflightnow og en rekke andre nettsteder skal det skje på torsdag denne uken.

Roger Birkeland og Sivert Bakken, to av utviklerne, sier til TU at oppskytningen er en viktig milepæl.

– Det er viktig at norske aktører kan være med å bygge nyttelaster i småsatellitter. Forhåpentligvis blir det mer av dette, sier Birkeland.

Skal følge med på alger

Roger Birkeland sørger for at modemet til kommunikasjonssystemene fungerer som de skal. Foto: Sivert Bakken

Nyttelasten er et hyperspektralt kamera som ble utviklet til blant annet nordlysforskning. Mikrosatellittutviklerne har tilpasset kameraet til å kunne tåle det ekstreme miljøet i rommet.

Kameraet skal rettes mot jorda og spesielt norskekysten der det skal bidra til å følge algeoppblomstringer. Dette kan blant annet bidra til forskning på sammenhengen mellom algeoppblomstring og havtemperatur.

Satellitten blir også en del av forskning på hvordan satellitter og ubemannede overflatefarkoster kan samarbeide om havovervåkning.

Etter oppskytningen vil det ta om lag én måned før utviklerne får vite om satellitten fungerer som den skal eller ikke. Først må oppskytningen gå bra, deretter må satellitten løse seg ut på riktig måte og til slutt skal alle funksjonene testes.

Spent

– Jeg er spent på om komponentene fungerer som de skal – spesielt hvordan degraderingen av sensitiviteten til kameraene blir. Det er et hardt miljø der oppe, så det blir spennende å se hvordan sensorene klarer seg, sier Bakken.

Han og Birkeland er i gang med å forberede mottakeren på taket av universitetet, mens prosjektleder Evelyn Honoré-Livermore skal følge oppskytningen fra Florida.

Det finnes en rekke satellitter som bruker hyperspektrale kameraer til jordobservasjon fra før, men få som har kameraer som er sensitive nok til å observere alger i havet, ifølge utviklerne.

Hypso-1 skal skytes opp i en bane mellom 500 og 600 kilometer over jorda. Den skal gå i polar- og solsynkron bane. Førstnevnte innebærer at den passerer begge poler. Den solsynkrone banen innebærer at lyset fra sola treffer jorda på samme måte når satellitten tar bilder et gitt sted, noe som gjør at lysforholdene blir sammenlignbare på flere observasjoner.

I gang med neste versjon

Transporter 3-oppskytningen er en såkalt rideshare-oppskytning der mange småsatellitter skal skytes opp, men det er ikke en stor satellitt som hovedlast.

Hypsy-1, som står for hyper spectral satellite for ocean observation, er 10x20x30 centimeter stor. Den skal være en del av den større mikrosatellittpakken M6P multi-purpose nano-satellite bus fra selskapet Nanoavionics.

I utgangspunktet skulle satellitten skytes opp i 2019 eller 2020, men den ble utsatt.

Arbeidet med oppfølgersatellitten Hypso-2 har allerede startet. Også den skal bære et hyperspektralt kamera, forteller utviklerne.

I 2018 forklarte Bakken noen av problemstillingene de møtte på da de videreutviklet kameraet: