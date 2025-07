Norsk-polsk allianse skal beskytte Nato-grensen mot dronetrusler

– Med den dramatiske økningen i dronetrusler er behovet for robuste og stridstestede anti-dronesystemer ikke lenger en opsjon man kan velge bort – det er nødvendig og akutt, sier administrerende direktør Eirik Lie i Kongsberg Defence & Aerospace i en pressemelding.

De to forsvarsteknologiselskapene har signert en samarbeidsavtale for å møte det økende behovet for effektive systemer mot dronetrusler langs Natos østflanke. Avtalen omfatter utvikling og levering av avanserte løsninger for bekjempelse av ubemannede luftsystemer.

– Ved å kombinere våre stridstestede systemer med Kongsbergs erfaring innen luftvern, utvikler vi løsninger som er både svært effektive og fullt mulig å operere innenfor Nato, sier administrerende direktør Maciej Klemm i Advanced Protection Systems.

Det er ikke kjent hvilke økonomiske rammer dette samarbeidet har.