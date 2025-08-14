Abonner
Norsk Hydro nedbemanner med 750 ansatte

Norsk Hydro skal redusere kostnader med 1 milliard kroner og nedbemanner derfor med 750 ansatte.

CEO Eivind Kallevik i Hydro
CEO Eivind Kallevik i Hydro Foto: Terje Pedersen/NTB
NTB
14. aug. 2025 - 16:20

Det kommer fram i en børsmelding.

I tillegg til reduksjon i arbeidsstyrken, skal selskapet redusere reisekostnader og bruk av konsulenttjenester.

– Ved å ta dette grepet nå, gjør vi Hydro bedre rustet til å håndtere usikkerhet og posisjonerer selskapet for å lykkes i en verden der geopolitisk uro skaper økt volatilitet og nye risikofaktorer, sier konsernsjef Eivind Kallevik i meldingen.

Selskapet har allerede hatt en midlertidig ansettelsesstopp siden juni. Det er etter en evaluering av antall administrative stillinger at selskapet har besluttet å redusere antall stillinger innen kontor- og støttefunksjoner.

